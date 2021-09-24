Milyonların cüzdanında var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak! Binlerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!

Kart tüketimi pandemiyle eş güdümlü fırladı. Herkes salgın nedeniyle pandemi başından bu yana alış verişlerini kartlarla temassız yoldan yapmaya başladı. Bu süreçte asgari tutar ödemelerinde de artış yaşandığı gözlemlendi. Genellikle son senelerde sık sık kartla alış veriş yapan vatandaşlar için mühim bir açıklama yapıldı. Günümüzde kredi kartı kullanan pek çok vatandaş yeni kararla alakalı detayları bilmiyor. Bu amaçla de binlerce banka müşterisi bu gelişmeden haberdar olmadığı amacıyla faydalanamıyor. Aktarılan son bilgiye göre, kredi kartları ile 40 gün süresince faiz ödemeden para çekme olanağı ilgi çekmeyi başardı.
FAİZSİZ PARA İMKANI
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denildi.
Kredi kartı olan herkes için geçerli. Faizsiz nakit para kullanabilirsiniz.
Birçok müşteri haberdar olmadığı için bu haktan yararlanmıyor. Sıfır faiz imkanı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kredi kartı kullanımı özellikle pandemi sürecinde online alışverişe olanak sağlaması, taksit imkanın bulunması gibi nedenlerle artış gösterdi.
Kredi kartı kullanımı arttı. Ancak pek çok kişi kredi kartı kullanımını doğru bir şekilde yönetemediği için faiz yüküyle karşı karşıya kalıyor.
Bu da çoğu zaman sadece asgari tutarın ödenmesinden kaynaklanıyor.