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    • Ekonomi
    • 24.09.2021 14:11
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    • 24.09.2021 14:12
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    Milyonların cüzdanında var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak! Binlerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!

    Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000'lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok. Koronavirüs salgını nedeniyle sebebiyle aşağı yukarı 2 senelik süreçte çevrimiçi ve kredi kartıyla artış yaşanıyor. Fakat fazlası şahıs de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması olası olmuyor. Bu hal müşterilerin kart kullanırken sahip bulunduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı amacıyla faydalanamıyor. Bu fırsatta en mühim nokta faizsiz nakit kullanım olanağından ilgi çekiyor.

    takvim.com.tr
    Cepleri rahatlatacak! Binlerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!

    Kart tüketimi pandemiyle eş güdümlü fırladı. Herkes salgın nedeniyle pandemi başından bu yana alış verişlerini kartlarla temassız yoldan yapmaya başladı. Bu süreçte asgari tutar ödemelerinde de artış yaşandığı gözlemlendi. Genellikle son senelerde sık sık kartla alış veriş yapan vatandaşlar için mühim bir açıklama yapıldı. Günümüzde kredi kartı kullanan pek çok vatandaş yeni kararla alakalı detayları bilmiyor. Bu amaçla de binlerce banka müşterisi bu gelişmeden haberdar olmadığı amacıyla faydalanamıyor. Aktarılan son bilgiye göre, kredi kartları ile 40 gün süresince faiz ödemeden para çekme olanağı ilgi çekmeyi başardı.


    FAİZSİZ PARA İMKANI

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denildi.

    Kredi kartı olan herkes için geçerli. Faizsiz nakit para kullanabilirsiniz.

    Birçok müşteri haberdar olmadığı için bu haktan yararlanmıyor. Sıfır faiz imkanı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

    Kredi kartı kullanımı özellikle pandemi sürecinde online alışverişe olanak sağlaması, taksit imkanın bulunması gibi nedenlerle artış gösterdi.

    Kredi kartı kullanımı arttı. Ancak pek çok kişi kredi kartı kullanımını doğru bir şekilde yönetemediği için faiz yüküyle karşı karşıya kalıyor.

    Bu da çoğu zaman sadece asgari tutarın ödenmesinden kaynaklanıyor.

        Sadece asgari tutarın ödenmesi ile kredi kartı borcundan kurtulmak mümkün olmuyor.

        En azından bir miktar üzerini ödemek gerekiyor. Aksi durumda borç içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor.

        Bankalardan kredi kartı alıp kullanmaya başlayan müşteriler, banka işlemlerini hızlı bir şekilde yaparken neye imza attıklarının farkında olmuyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor.

        Bu haklardan en önemlisi ise faizsiz nakit kullanım olanağının bulunması.

        Kredi kartları ile 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanı bulunuyor. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        Kredi kartı, bankaların müşterilerine belirli bir devrede kullanılmak üzere belli bir miktarda limitle verilen ve anlaşmalı üye iş bölgelerinde POS cihazı üzerinden tespit edilen limit ve devre dahilinde alış verişlerde kullanılabilen bir tür ödeme ve borçlanma aracıdır. Kredi kartına sahip olan banka müşterileri tespit edilen limit dahilinde tek seferde ya da olası olması halinde taksitli alış veriş yapabilmektedirler.
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