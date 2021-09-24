Hesaplara 75 TL yatacak! 15 Ekim son tarih! Ziraat Bankası’ndan açıklama açıklama geldi

Kitap, kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 TL ve üzeri her harcamaya 15 TL Bankkart lira fırsatı!
Kampanyaya asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılım sağlamış asıl kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar kampanya harcamalarına dahil edilecektir.
İŞTE KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI DETAYLARI
Kampanya 1 Eylül - 15 Ekim 2021 tarihleri için geçerli olacaktır. Bu tarihler arasında Bankkart Mobil'den katılım sağlanmalıdır.
Kampanyaya katılan müşteriler, kampanya süresince Bankkart ile kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 TL ve üzeri her harcamaya 15 TL
Bankkart Lira, toplamda 75 TL Bankkart Lira kazanabilecektir.
Bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği azami Bankkart Lira tutarı 75 TL ile sınırlıdır.
Harcama tutarı için Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.
Kampanyaya asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılım sağlamış asıl kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar kampanya harcamalarına dahil edilecektir.