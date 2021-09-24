Hesaplara 75 TL yatacak! 15 Ekim son tarih! Ziraat Bankası’ndan açıklama açıklama geldi

Bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği azami Bankkart Lira tutarı 75 TL ile sınırlıdır.

Harcama tutarı için Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.

Kampanyaya asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılım sağlamış asıl kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar kampanya harcamalarına dahil edilecektir.