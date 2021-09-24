Carrefoursa kime ait, sahibi kim? Hakmar marketler kimin, sahibi kimdir? Kaç şubesi var, nerede? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadele konusunda "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonların yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." açıklamasını yapınca marketler zinciri Carrefoursa ve Hakmar hakkınsa bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
CARREFFOURSA SAHİBİ KİM?
CarrefourSA, dünyadaki ilk mağazasını 15 Haziran 1963'te Fransa'da açan global perakende devi Carrefour'un 1993 yılında Türkiye'deki ilk mağazasını İçerenköy'de açmasının ardından 1996 yılında gücünü Sabancı Holding ile birleştirmesiyle kuruldu. CarrefourSA, 2005 yılı Mayıs ayında Gima ve Endi'yi bünyesine katarak sektördeki büyüme hamlesini devam ettirmiştir.
2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla Sabancı Holding'in CarrefourSA bünyesindeki yönetimde söz sahibi olmasıyla birlikte her alanda gerçekleştirdiği yatırımlarla büyük bir değişim başlatmıştır.
Bu değişimle birlikte CarrefourSA, büyüme yolunda İsmar Marketler Zinciri, 1e1 Marketler ve Kiler Marketler'i bünyesine katmıştır.
2018 yıl sonu itibarıyla 29 Hiper market, 349 Süper market, 24 Gurme ve 194 Mini marketten oluşan bir zincirle, toplam 493 bin m² satış alanında müşterilere hizmet sunmaya devam eden CarrefourSA, yıl boyunca toplam 163 milyon müşteriye ulaşarak; 5.203 milyon TL ciro elde etmiştir.
Güçlü bir finansal pozisyona sahip olan CarrefourSA, büyüme ve değer yaratma potansiyeli olan tüm projeleri kendi kaynaklarıyla değerlendirerek yatırımlarına devam etmeyi, bu sayede müşteriler için yakın, keyifli ve değer yaratan alışverişin adresi olmayı hedeflemektedir.