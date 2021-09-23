Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB: PPK Merkez Bankası toplantısı saat kaçta 2021? 23 Eylül dolar, euro, altında son durum!

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini bu yıl için aşağı çekerken, gelecek iki yıl için yukarı yönde revize ettiler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,9 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 3,8, 2023 yılı için yüzde 2,5 büyüme beklentiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 7,0, gelecek yıl için yüzde 3,3 ve 2023 yılı için yüzde 2,4 büyüme tahmin edilmişti.