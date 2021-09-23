Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB: PPK Merkez Bankası toplantısı saat kaçta 2021? 23 Eylül dolar, euro, altında son durum!

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz sonucunu açıkladı. Bu gelişmelerin arkasından gözler TCMB Merkez Bankası faiz sonucuna çevrildi. Uzun süreden beri faizleri durağan tutan MB'nin faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın ne olur? İşte detaylar!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın toplantı takviminde yer alan bilgilere göre eylül ayı faiz kararının duyurulacağı toplantı 23 Eylül 2021 günü gerçekleştirilecek. Uzun süredir faizleri sabit seviyede tutan MB'nin dolardaki değişim sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Karar 23 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.
MB 2021 FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?
2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.