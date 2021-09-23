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    • Ekonomi
    • 23.09.2021 09:31
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    • 23.09.2021 09:36
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    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB: PPK Merkez Bankası toplantısı saat kaçta 2021? 23 Eylül dolar, euro, altında son durum!

    ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri faizleri oybirliğiyle değiştirmeme kararı alırken politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kalmış oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler TCMB Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Uzun zamandır faizleri sabit tutan MB'nin faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın ne olur? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    ABD Merkez Bankası (Fed) faiz sonucunu açıkladı. Bu gelişmelerin arkasından gözler TCMB Merkez Bankası faiz sonucuna çevrildi. Uzun süreden beri faizleri durağan tutan MB'nin faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın ne olur? İşte detaylar!

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası'nın toplantı takviminde yer alan bilgilere göre eylül ayı faiz kararının duyurulacağı toplantı 23 Eylül 2021 günü gerçekleştirilecek. Uzun süredir faizleri sabit seviyede tutan MB'nin dolardaki değişim sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Karar 23 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.

    MB 2021 FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

    2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.

    FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

    ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

        BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

        ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini bu yıl için aşağı çekerken, gelecek iki yıl için yukarı yönde revize ettiler.

        Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,9 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 3,8, 2023 yılı için yüzde 2,5 büyüme beklentiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 7,0, gelecek yıl için yüzde 3,3 ve 2023 yılı için yüzde 2,4 büyüme tahmin edilmişti.

        Yetkililerin ilk kez açıkladıkları 2024 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,0 oldu.

        Yetkililerin uzun dönem için yüzde 1,8 olan büyüme tahmininde ise değişiklik olmadı.

        ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 6,6 büyüdü. Büyüme ile ilgili final sonuçları 30 Eylül'de açıklanacak.

        17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB: PPK Merkez Bankası toplantısı saat kaçta 2021? 23 Eylül dolar, euro, altında son durum!
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