Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Saatler kaldı! Dolar, euro, altın, borsa... Piyasanın yönü belli oluyor!

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faizle ilgili yeni kararını bugün açıklayacak. Takvime doğrultusunda PPK toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu. süredir faizleri sabit seviyede tutan MB'nın faiz indirimine gidip gitmeyeceği ilerleyen saatlerde belli olacak. Eylül ayı faiz kararının diğer aylarda olduğu gibi saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bugün gerçekleştireceği eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ekonomistler beklentilerini açıkladı.
"TCMB'NİN POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 19'DA SABİT BIRAKACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"
In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun "çekirdek enflasyonun öneminin arttığına" dair ifadelerinin en azından bazı piyasa izleyicilerini, "Banka'nın bu ay mümkün olduğunca çabuk faiz indirimine gideceğine" inandırdığını söyledi.