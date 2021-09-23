Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Saatler kaldı! Dolar, euro, altın, borsa... Piyasanın yönü belli oluyor!

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faizle ilgili yeni kararını bugün açıklayacak. Takvime doğrultusunda PPK toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu. süredir faizleri sabit seviyede tutan MB'nın faiz indirimine gidip gitmeyeceği ilerleyen saatlerde belli olacak. Eylül ayı faiz kararının diğer aylarda olduğu gibi saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.