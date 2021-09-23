0,69 vade farkıyla Toyota ÖTV indirim kampanyası 2021 model sıfır araç tam 160.000! Renault’ta ise 100.000 TL indirim...

Araba markalarının Eylül ayı kampanyalarıyla ilgi işlem süratle ilerliyorken Toyota birtakım modeller ÖTV indirimi amacıyla uygulamış bulunduğu rakamı bütün kampanyalarıyla birleşti. Toyota markasının amiral modelleri olarak tanınan Corolla modelinde indirim tutarı 160 bin liraya kadar aştı. Öte yandan ülkemizde en sevilen markalardan olan Renault, Eylül ayı fiyat listesini güncelledi. Ağustos ayındaki ÖTV indirimi ile eş güdümlü Renault'un birtakım modellerinde 100 bin TL'ye varan indirimler bulunduğu görülüyor.