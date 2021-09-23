0,69 vade farkıyla Toyota ÖTV indirim kampanyası 2021 model sıfır araç tam 160.000! Renault’ta ise 100.000 TL indirim...

Araba markalarının Eylül ayı kampanyalarıyla ilgi işlem süratle ilerliyorken Toyota birtakım modeller ÖTV indirimi amacıyla uygulamış bulunduğu rakamı bütün kampanyalarıyla birleşti. Toyota markasının amiral modelleri olarak tanınan Corolla modelinde indirim tutarı 160 bin liraya kadar aştı. Öte yandan ülkemizde en sevilen markalardan olan Renault, Eylül ayı fiyat listesini güncelledi. Ağustos ayındaki ÖTV indirimi ile eş güdümlü Renault'un birtakım modellerinde 100 bin TL'ye varan indirimler bulunduğu görülüyor.
ÖTV İndirim Fırsatı Devam Ediyor
Toyota Corolla modellerinde başlatılan ÖTV indirim fırsatları tüm hızıyla devam etmekte. Ünlü markanın tüm yeni Corolla Hatchback, Yeni Corolla Hatchback Hybrid, Toyota Yarıs, yenilenmiş olan RAV4 Hybrid modellerinde geçerli olmak üzere ÖTV indirimi veriliyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
Toyota Corolla ÖTV İndirimli Fiyat Listesi
Toyota Corolla ÖTV indirimli fiyat listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte karşınızda Toyota Eylül ayı indirimli fiyat listesi: