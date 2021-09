PTT kargo ücreti hesaplama 2021! PTT kargo ücreti ne kadar? Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ise…

2021 KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

PTT Kargo Kilogram Başı Fiyatları

1 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 16,25 TL

2 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 18,25 TL

3 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 20 TL

3 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,80 TL her kg başı ücret

4 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 21,80 TL

5 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 23,60 TL

30 KG – 50 KG arası gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,60 TL her kg başı ücret

50 KG ve üzeri gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,30 TL her kg başı ücret

1 KG'a kadar olan hafif gönderi ücreti: 16,25 TL

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT'ler hafta içi 08:30 – 17:30 arasında hizmet veriyorlar. PTT ve PTT kargo aracılığıyla işlem yapacak olanlar hafta içi her gün 17:30'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Öğlen saatlerinde ise 1 saatlik araları bulunan PTT'ler 12:30-13:30 arası ya da 12:00-13:00 arası kapalı olabiliyorlar.

Tam kapanmada PTT'ler 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet vermişti. Tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşmeye geçişmesiyle birlikte PTT'ler de eski çalışma sistemlerine geri dönmüştü.