Parası bankada olanlara müthiş haber! Daha çok kazanın faiz patladı, 32 günlük vadeli mevduat faizi zirveye çıktı! Ziraat, Vakıf, İNG, TEB...

Mevduat İçin Hangi Banka Tercih Edilmeli?

Türkiye'de çoğu devlet ve özel banka hizmet vermektedir. Bu bankaların her birisinde mevduat faiz oranları değişiklık göstermektedir. Genellikle özel bankalar yaptığı kampanyalar ile "Hoş geldin faizi" adı altında, belirli bir vakit amacıyla ilk defa parasını mevduat faizine yatıran vatandaşlara normal faizden daha yüksek faiz kazancı vermektedir. Bu vakit bittiğinde ise yatırım yapan şahıs normal faiz oranlarıyla kazanç elde etmeye devam edebilir. Bankalardan mevduat hesapları bedava olarak açılabilmektedir. Mevduat faizi yalnızca Türk Lirası üzerinden değil; Dolar ve Euro gibi değişik yabancı para cinslerinden ve altın üzerinden de açılabilir. Fakat paramızın değer kazanması yönünden mevduat yatırımınızı TL cinsinden yapmanızı önermekteyiz. Siz de paramı hangi bankada değerlendireceğim diye inceleme yapıyor ve düşünüyorsanız, bankaların mevduat faizlerini karşılaştırarak en yüksek faizi veren bankayı tercih edebilirsiniz. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.