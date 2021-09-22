Elinizi çabuk tutun! Milyonlarca otomobil sahibi için sayılı gün kaldı: Yapmayan 835 TL para cezası ödeyecek!

Kış lastiği nedir?

Otomobillerin soğuk hava koşullarında yola daha emniyet tutunmasına yarayan bilhassa soğuk iklimler amacıyla üretilmiş yumUşak hamurlu lastik çeşidine genel olarak kış lastiği denir. Bu cinsten lastikler 7 santigrat dereceden daha düşük hava sıcaklıkları amacıyla tasarlanmıştır. Bu sıcaklıkların üzerine çıkıldıkça yani hava ısındıkça kış lastiklerinin performansı son derece çok düşer, fren mesafeleri çok uzar ve dönemeç kabiliyeti de olumsuz etkilenir. Lastiğin yalnızca sırt deseni değil, hamuru da çok farklıdır. Hem de sıcak havalarda kullanırsanız lastiklerin ömürünü tez dolduracağını da belirteyim. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.