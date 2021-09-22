Ekmeğinize yağ süreceksiniz! Ev sahibi olmak isteyenlere bomba haber! Arnavutköy'de 200.000 TL'ye daire! Tamamı 3.400 TL taksitle

Düşük ve avantajlı fiyatlarla konut, arsa, villa, dükkan ve bina sahibi olmak isteyen bireylerin dört gözle bekledikleri bankadan satılık gayrimenkul listesine Akbank'ta katıldı. Akbank, sahip olduğu mülkiyetlerini satışa çıkarmaya başladığı günden beri ev sahibi olmak isteyenlerin yakın takibinde. Bankaya % 10 luk teminat bedelinin yatırılmasının anında sonrasında Akbank şube görevlileri tarafından hazırlanan AKBANK TA. Ş. "GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ" nin her bir nüshası imzalanarak ihaleye katılma hakkı elde edilmektedir.
Arnavutköy'de 200.000 TL'ye daire! Tamamı 3.400 TL taksitle
Gayrimenkul Adı : Akbank'tan Satılık Mesken
Gayrimenkul No : 401521
Kategori : Konut
Tür : Apartman Dairesi
İl : İstanbul
İlçe : Arnavutköy
Mahalle : Mavigöl Mh.
Adres : Mavigöl Mah. Cumhuriyet Cad. Ferhan Sok. No:6 Kat:Bodrum+Zemin D.No:1 Arnavutköy /Istanbul
Ada / Parsel : 219 / 3
M2 : 63
Hisse : TAM
Verilen En Yüksek Teklif : 200,000 TL
Min. Artış : 2,000 TL
Başlangıç Bedeli : 200,000 TL
Teminat Bedeli : 20,000 TL
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