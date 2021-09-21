Kontrat yenileyecek kiracılar dikkat! Kiraya en çok yüzde 15 zam yapılacak

Ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği zammın sınırı var. Zammı 12 aylık ortalamalara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirliyor.
Kiraya bu oranın üzerinde zam istenemiyor. Son 12 aylık ortalamalara göre TÜFE, yüzde 15.78 çıktı. Bu kapsamda bu ay yenilenecek kira kontratlarına en fazla yüzde 15.78 zam yapılabiliyor.
Ev sahipleri bu oranın üstünde zam istese de kiracılar bunu kabul etmeyebiliyor. Kira artışlarındaki üst sınır, eskiden, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden belirleniyordu.