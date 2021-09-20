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    • Ekonomi
    • 20.09.2021 14:23
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    • 20.09.2021 14:24
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    Vakıfbank apartman dairesi satıyor: 1+1 40 metrekare daire 114 bin TL! 2 kat konut imarlı arsa ise 103.000 TL...

    Vakıfbank apartman dairesi satışları gerçekleştiriyor. Ev satın alabilmek isteyenler Vakıfbank doğrultusundan yayınlanan gayrimenkul satış listesini gözden geçirebilirler. Bankalardan icralık ev alabilmek amacıyla icra müdürlüklerinin alakalı birimlerince düzenlenen ihalelere katılmak lazım olur. Yazımızda ihale sürecini sizler için derledik. Bankadan icralık ev alabilmek amacıyla ekseriyetle görevli yerler icra müdürlükleri olmaktadır. İcra müdürlükleri vasıtasıyla ihale edilen taşınmaz mallar devlete ait icra sitelerinde halka teşhir edilir ve neticesinde beğenenlerce ihaleye katılım gerçekleştirilir.

    takvim.com.tr
    Vakıfbank apartman dairesi satıyor: 1+1 40 metrekare daire 114 bin TL!

    Bu yıl bitmeden ev sahibi olmak isteyenler icradan daire satışlarını araştırıyorlar. Vakıfbank yeni konut ilanlarını gayrimenkul satış sayfası üzerinden yayınladı. İcradan satılık ev dendiğinde akla ilk haczedilen konutlar gelmektedir. Şu ayrımı yapmak gerekir; icradan satılık evler ile bankadan satılık icralık evler aynı şeyi ifade etmeyebilir. İcradan satılık ev bakıyorsanız, bankaların haczettikleri evlerin yanında pay bölüşümünde sıkıntı çıktığı için mirasçıları tarafından satışa çıkarılan evler de akla gelmelidir.

    1+1 40 metrekare daire 114 bin TL! 2 kat konut imarlı arsa ise 103.000 TL...

    1+1 40 metrekare daire 114 bin TL! 2 kat konut imarlı arsa ise 103.000 TL.

        1+1 40 metrekare daire 114 bin TL! 2 kat konut imarlı arsa ise 103.000 TL...


        Nasıl Başvurulur?

        Taşınmazlara öneri sunabilcek amacıyla en yakın VakıfBank Şubesi'ne başvurulması, taşınmazın muhammen bedelinin %5'i tutarındaki teminatın yatırılması ve şubemizde doldurulacak Gayrimenkul Satış Şartnamesi'nin her sayfasının imzalanması gerekmektedir.

        Bankadan İcralık Ev Nasıl Alınır?

        Bankalardan icralık ev alabilmek amacıyla icra müdürlüklerinin alakalı birimlerince düzenlenen ihalelere katılmak lazım olur. Yazımızda ihale sürecini sizler amacıyla derledik.

        Bankadan icralık ev alabilmek amacıyla ekseriyetle görevli yerler icra müdürlükleri olmaktadır. İcra müdürlükleri vasıtasıyla ihale edilen taşınmaz mallar devlete ait icra sitelerinde halka teşhir edilir ve neticesinde beğenenlerce ihaleye katılım gerçekleştirilir ve satın alınır. Bilinmelidir ki bankadan icralık ev alabilmek amacıyla uzun bir sürecin amacıylae de girmek gerekmiyor.

        Evet, bu sürecin eskiye göre oran olarak basit olduğunu belirtmek lazım olur ama satışa kadar basit geride bıraktığımız bir sürecin sonrasında dikkatli incelenmeyen bir dosya neticesinde bankadan icralık olarak satın aldığınız ev sizi mağdur edebilir.
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        Haberler Ekonomi Vakıfbank apartman dairesi satıyor: 1+1 40 metrekare daire 114 bin TL! 2 kat konut imarlı arsa ise 103.000 TL...
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