ATM'den kredi çekme dönemi başladı: Tek tuşla anında 20.000 TL! Ziraat Bankası ve Denizbank...

Ziraat Bankası ve Denizbank; ATM'den hemen 20 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli, yüzde 1,64 faizli kredi çekme olanağı sağlıyor. Nakit para ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, düşük faizli bankaları ve ideal ödeme koşullarına sahip kampanyaları takip ediyor. Hızlı kredi müracaatı yöntemlerinden bahsederken bir bankanın müşterisi olmanıza bile lüzum kalmadan basitçe müracaatnuzu alarak, hazırlamış oldukları evrakları kapınıza kadar getirip onaylatmak amacıyla çalışan bankalar mevcuttur.
ZİRAAT BANKASI ATM'DEN KREDİ NASIL ÇEKİLİR?
Ziraat Bankası sunduğu anında kredi imkanıyla beraber kişilere yüzde 1,64'lük faiz oranı ile 36 aya kadar vade sağlıyor. Aynı zamanda Ziraat Bankası geri ödeme konusunda büyük kolaylıklar sağlıyor.
DENİZBANK ATM İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
Anında kredi kampanyasını sunan Denizbank, en fazla tercih edilen bankalar arasında bulunarak, 20 bin TL tutarında kredi imkanı sunuyor.
Vatandaşlar ATM üzerinden gerçekleştirecekleri işlemle kredilerini çekebilecek. Vatandaşlar, 20 bin TL tutarında kredi için yüzde 1,90'lık bir faiz oranı ile beraber geri ödeme yapabilecek. 36 aya varan vade imkanlarıyla beraber vade süresini artırabilir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.