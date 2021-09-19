Konut kredisi son dakika faiz depremi: 120 ay vadeyle 200.000 TL % 1,37, % 1,38, % 1,49 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar!

Konut kredisi son dakika faiz depremi haberi: Eylül ayı sonunda sonbahar döneminde konut kredisi kullanacak olan müşterilere sağlanan faiz oranlarını, esnek ödeme seçenekleri ve 200.000 TL kredi için aylık taksit ödeme planı sayfamızda yer alıyor. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.
AKBANK Konut Kredisi
Aylık Taksit
3.405,31 TL
Faiz Oranı
% 1,37
Toplam Ödeme
410.913,70 TL
YAPI KREDİ Konut Kredisi
Aylık Taksit
3.405,31 TL
Faiz Oranı
% 1,37
Toplam Ödeme
410.873,20 TL
İŞ BANKASI Ev Kredisi
Aylık Taksit
3.420,39 TL
Faiz Oranı
% 1,38
Toplam Ödeme
413.121,80 TL
İNG Eşit Taksitli Mortgage
Aylık Taksit
3.588,27 TL
Faiz Oranı
% 1,49
Toplam Ödeme
432.925,90 TL