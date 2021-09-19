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    • Ekonomi
    • 19.09.2021 17:07
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    • 19.09.2021 17:07
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    İşsizlik maaşı hesaplama 2021! İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik ödeneği ne kadar, kimler yararlanabiliyor?

    Gündemde sıklıkla İşsizlik maaşı hesaplama 2021 sorgulaması yapılır oldu. Koronavirüs ile mücadelede uzun bir süre işten çıkarma yasağı devam etmişti ve sona erince işten çıkarmalar da olunca bu konu daha ön plana çıktı. Başvuru yapmak ve ekonomik olarak güvende olmak isteyenler İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik ödeneği ne kadar, kimler yararlanabiliyor? Sorularına yanıt arar oldu. Peki bu ödemeler neye göre hesaplanıyor ve kaç ay boyunca ödeniyor? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    İşsizlik maaşı hesaplama 2021!

    İşsizlik maaşı hesaplama 2021! İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik ödeneği ne kadar, kimler yararlanabiliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İşten çıkarılan binlerce kişi için İŞKUR ekonomik anlamda destek veriyor ve başvuruları alıyor. Başvuru yapabilmek için ise belli başlı şartların olması gerekiyor. İşte işsizlik maaşı konusuna dair merak edilen tüm bilgiler…

    İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

    İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

    İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

    Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

        NE KADAR SÜRE ÖDENİR?

        hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

        600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
        900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
        1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

        süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

        İşsizlik Ödeneği Miktarı

        Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

        İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

        İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

        İşsizlik ödeneği almakta iken;

        İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızınreddedenlerin,
        Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,
        işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

        İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri "Emeklilik" gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
        İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermedenreddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.
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        Haberler Ekonomi İşsizlik maaşı hesaplama 2021! İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik ödeneği ne kadar, kimler yararlanabiliyor?
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