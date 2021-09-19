325 Euro aylık ödeme hesabınıza yatıyor! Sigortalı, sigortasız, ev hanımı olan annelere maddi yardım nasıl alınır?

Proje için başvurular ise SGK.gov.tr adresi üzerinden 25 Haziran tarihi itibariyle başlanmıştı. Projenin 0-24 ay aralığında çocuk sahibi ve sigortalı çalışan, iş hayatına geri dönecek veya yeni girecek anneleri kapsadığını belirtilirken aylık yaklaşık 325 euro hibe desteği sağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanmaya başladı. Proje ile kadınlara toplamda 25.472.000 Avro (€) mali destek aktarılacaktır.
ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ
Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 325 avro Çalışan Anne Desteği sağlıyor. Destek miktarı 2021 yılında 325 avrodur, 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Proje kayıtları devam ediyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
BAKICI EĞİTİM TEŞVİKİ
Bakıcı Eğitim Teşviki ile toplam 6.000 eğitimli çocuk bakıcısına mali destek yapılacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden kadınlardan (0-36 ay çocuk bakım eğitimini kapsayan) çocuk bakımı kursunu 10 Kasım 2019'dan sonra tamamlayan ve MEB onaylı sertifikasını ibraz edenlere tek seferlik 200 Avro (€)' ya kadar eğitim teşviki sağlanmaktadır.