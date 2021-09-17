Büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti

AK Parti, pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen yaklaşık 1 milyon küçük esnafa vergi muafiyeti getirerek nefes almasını sağlayacak. Çiftçiye yapılan tarımsal desteklerden re kesinti yapılmayacak. AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ekonomi paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. TBMM'nin açılması ile birlikte ilk yasalaştırılacak düzenlemelerden biri olacak pakette öne çıkan düzenlemeler şöyle...

240 BİN LİRA SINIRI:

Paket kapsamında, kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Sayıları 1 milyona yaklaşan esnafın bu düzenlemeden yararlanması için yıllık cirosunun 240 bin liranın altında olması yeterli olacak.

ÇİFTÇİYE VERGİ DESTEĞİ:

Gübre ve mazot başta olmak üzere hayvancılık sektörüne verilen devlet desteklerinin hiçbirinden vergi alınmayacak.

YOTUBER'LERA VERGİ:

Defter tutan YouTuber'ler bu zorunluluktan kurtulacak. Bunun yerine hesap açacaklar. Banka yatan paranın stopajını kesecek.

MESLEK LİSESİ DESTEĞİ:

Meslek liselerinde okurken staj yapanlar 767 lira alıyor. Bunun 3'te 1'i işveren tarafından karşılanıyor. Yapılacak düzenleme ile tümü devlet tarafından karşılanacak ve işveren üzerindeki yük kaldırılacak. Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti bin 200 liraya yükseltilecek ve bunun tamamı yine devlet tarafından karşılanacak.

E-VERGİ:

İnternetten vergi ödenmesi kolaylaştırılacak. e-fatura'da da kolaylık olacak.

ZÜBEYDE YALÇIN