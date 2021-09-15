Otomobil alacaklara büyük müjde! 60 ay, vade sıfır faiz ve Eylül'de kaçırılmayacak kampanya ile taşıt sahibi olacaksınız!

Volkswagen 2021 Eylül Kampanya Detayları

Eylül ayında bütün Volkswagen modellerine Temmuz ayı fiyatlarıyla sahip olabilirsiniz. Volkswagen model araç alımlarında kampanya dahilinde, 6 ila 48 aylık vadelerde %1.74, 49-60 aylık vadelerde %1.79'luk faiz oranları uygulanmaktadır.

Plakasını ZUBİZU uygulamasına kaydettirenler yıl boyunca Shell istasyonlarında 5 kat daha fazla smart puan kazanıyor. Kazandığınız smart puanlarla Shell istasyonlarından yakıt alabilirsiniz.

31 Aralık 2021 tarihine kadar Zubizu uygulamasına özel 2 yaşından büyük Volkswagen araçlarda %30'a varan servis indirimi sunuluyor.

3 ve 4 yaşındaki Volkswagen Binek Araç modellerine yapılacak periyodik bakım, mekanik ve elektrik işlerinde kullanılan parça ve bunların işçiliklerinde %15 kampanya kapsamında belirlenmiş lastik markalarında geçerli olmak üzere %16 indirim,

4 yaş üstü Volkswagen Binek Araç modellerine yapılacak periyodik bakım, mekanik ve elektrik işlerinde kullanılan parça ve bunların işçiliklerinde %25, kampanya kapsamında belirlenmiş lastik markalarında geçerli olmak üzere %16 indirim, motor yağlarında %16 indirim,

7 yaş üstü Volkswagen Binek Araç modellerine yapılacak periyodik bakım, mekanik ve elektrik işlerinde kullanılan parça ve bunların işçiliklerinde %30, kampanya kapsamında belirlenmiş lastik markalarında geçerli olmak üzere %16 indirim, motor yağlarında %16 indirim sunuluyor.

Ayrıca, kampanyadan yararlanarak periyodik bakımlarını Volkswagen Yetkili Servislerinde yaptıran Volkswagen sahiplerine 1 yıllık Mobilite Hizmet Paketi de hediye ediliyor.