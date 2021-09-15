Otomobil alacaklara büyük müjde! 60 ay, vade sıfır faiz ve Eylül'de kaçırılmayacak kampanya ile taşıt sahibi olacaksınız!

2021 senesinde sıfır vasıta modelleri amacıyla birtakım otomobil firmaları zam programı gerçekleştirdi. Bu hal yeni formül üretildi. İşte mevzuya dair bütün gelişmeler… ÖTV zammının sonrasında vatandaşlar doğrultusundan sıfır vasıta kampanyaları araştırılmaya başlandı. İkinci el araba fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte yeni bir vasıta satın alabilmek isteyen birtakım vatandaşlar sıfır vasıtalara yöneldi. Bu noktada da eylül ayı otomobil kampanyaları merak ediliyor. İşte otomobil markalarının Eylül ayı otomobil kampanyaları... ÖTV oranlarının yükselmesi ile eş güdümlü araba markaları vasıta satış düzeyinin düşmesinden korkarak kampanya düzenledi. Renault, Peugeot, Toyota, Volkswagen ve Nissan gibi büyük markalar kampanyalar düzenledi.
100.000 TL 60 AY VADE
Taşıt Kredisi
Düzenli ödemelerle vasıta sahibi olmak isteyenlere harika bir fırsat yayınlayan taşıt kredisi, istediğiniz sıfır ya da ikinci el araca basitçe ulaşabilmenize imkân tanır. Taşıt kredisi vasıtası ile vasıta fatura bedelinin büyük bir kısmını kredilendirme ve çekilen taşıt kredisini orta ya da uzun vadelere bölebilme basitliği sağlar.
Taşıt kredisinin maksimum vadesi ne kadardır?
0 km için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın nihai fatura değeri;
2. El için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın kasko değeri;
•120.000 TL'ye kadar olanlar için 48 ay,
•120.000,01 TL – 300.000 TL aralığında olanlar için 36 ay,
•300.000,01 TL – 750.000 TL aralığında olanlar için 24 ay,
•750.000,01 TL-1.500.000 TL aralığında olanlar için 12 aydır.
Taşıt Kredisi Başvurusu için Gerekenler
Başvuru sahibi ve kefiller için gerekli olan belgeler şunlardır:
Taşıt Kredisi Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi,
Gelir durumunuzu gösterir belge,
0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma faturası,
2.el taşıt alacaksanız satışı yapan kişiye ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi.