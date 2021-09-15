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    • Ekonomi
    • 15.09.2021 13:12
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    • 15.09.2021 13:13
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    Otomobil alacaklara büyük müjde! 60 ay, vade sıfır faiz ve Eylül'de kaçırılmayacak kampanya ile taşıt sahibi olacaksınız!

    60 ay, vade sıfır faiz ve Eylül'de kaçırılmayacak kampanya. Sıfır otomobil fiyatlarında ciddi değişimler yaşanırken ikinci el araba fiyatlarındaki yükseliş de ilgi çekiyor. Ucuz kredi desteği sona erdi ve bunun ardından vasıta satış rakamlarının düşmesi endişesiyle otomotiv pazarında otomobil devleri kendi vasıta kredi kampanyalarını başlattılar. Bu amaçla vasıta ihtiyacını sıfır bir vasıta alarak karşılamak isteyen vatandaşlar doğrultusundan sıfır vasıta kampanyaları araştırılıyor. İşte 60 ay vade ve sıfır faiz alternatifi ile ÖTV Eylül 2021 kampanyaları kapsamında kampanya başlatan o markalar ve son dakika haber detayları…

    takvim.com.tr
    Otomobil alacaklara büyük müjde! 60 ay, vade sıfır faiz ve...

    2021 senesinde sıfır vasıta modelleri amacıyla birtakım otomobil firmaları zam programı gerçekleştirdi. Bu hal yeni formül üretildi. İşte mevzuya dair bütün gelişmeler… ÖTV zammının sonrasında vatandaşlar doğrultusundan sıfır vasıta kampanyaları araştırılmaya başlandı. İkinci el araba fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte yeni bir vasıta satın alabilmek isteyen birtakım vatandaşlar sıfır vasıtalara yöneldi. Bu noktada da eylül ayı otomobil kampanyaları merak ediliyor. İşte otomobil markalarının Eylül ayı otomobil kampanyaları... ÖTV oranlarının yükselmesi ile eş güdümlü araba markaları vasıta satış düzeyinin düşmesinden korkarak kampanya düzenledi. Renault, Peugeot, Toyota, Volkswagen ve Nissan gibi büyük markalar kampanyalar düzenledi.

    100.000 TL 60 AY VADE

    Taşıt Kredisi

    Düzenli ödemelerle vasıta sahibi olmak isteyenlere harika bir fırsat yayınlayan taşıt kredisi, istediğiniz sıfır ya da ikinci el araca basitçe ulaşabilmenize imkân tanır. Taşıt kredisi vasıtası ile vasıta fatura bedelinin büyük bir kısmını kredilendirme ve çekilen taşıt kredisini orta ya da uzun vadelere bölebilme basitliği sağlar.

    Taşıt kredisinin maksimum vadesi ne kadardır?

    0 km için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın nihai fatura değeri;

    2. El için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın kasko değeri;

    •120.000 TL'ye kadar olanlar için 48 ay,

    •120.000,01 TL – 300.000 TL aralığında olanlar için 36 ay,

    •300.000,01 TL – 750.000 TL aralığında olanlar için 24 ay,

    •750.000,01 TL-1.500.000 TL aralığında olanlar için 12 aydır.

    Taşıt Kredisi Başvurusu için Gerekenler

    Başvuru sahibi ve kefiller için gerekli olan belgeler şunlardır:

    Taşıt Kredisi Başvuru Formu,

    Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi,

    Gelir durumunuzu gösterir belge,

    0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma faturası,

    2.el taşıt alacaksanız satışı yapan kişiye ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi.


        Renault 2021 Eylül Kampanyası

        Eylül ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. İlgili kampanya kapsamında Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelini 167.000 TL peşinat ve 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz aynı araca kampanya kapsamında 137.000 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz oranlı kredi kullanarak ta sahip olabilirsiniz.

        Eylül ayı fiyatı 232.000 TL olan 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 172.000 TL peşinat ve 12 ay vadeli %0 faiz oranlı 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Haziran ayı fiyatı 315.900 TL olan Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik modeline ise kampanya indirimli 301.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Sınırlı sayıdaki Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel modeline 10.000 TL indirimle 157.900 TL'lik kampanyalı fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Eylül ayı kampanyasına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane (Joy 1.3 Tce EDC 140 bg hariç) araç alımlarında 3.000 TL takas indiriminden yararlanabilirsiniz. Sağlık çalışanlarına ve Online satışa özel kampanyada ise Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmamakta ve aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak sunulmaktadır.


        Peugeot 2008, 3008 ve 5008 2021 Eylül Kampanyası

        Peugeot'un SUV modellerinde de kampanya kapsamında 0 faizli kredi imkanı ve fiyat indirimi fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

        Peugeot 2008 model otomobil alımlarında 60.000 TL'ye kadar kredi için 12 ay %0 faiz, Peugeot 3008 model otomobil alımlarında 90.000 TL'ye kadar kredi için 12 ay %0 faiz, Peugeot 5008 model otomobil alımlarında 90.000 TL'ye kadar kredi için 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor.

        Yine Eylül ayı kampanyası kapsamında Peugeot 2008 modellerinde 10.000 TL, Peugeot 3008 modellerinde 20.000 TL, Peugeot 5008 modellerinde de 20.000 TL'ye varan indirimler sağlanıyor.

        2021 Eylül Ayına Özel Tüm Sıfır Km Toyota Modellerinin Kampanya Detayları.

        Toyota Proace City modellerinde kampanya kapsamında 75.000 TL'ye 12 ay %0.69 faizli kredi desteği sunuluyor. Toyota Proace City modellerine 222.150 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

        Eylül ayında Toyota Corolla 1.5 Vision, Vision Multidrive S, Dream, Dream Multidrive S, Flame ve Flame Multidrive S modellerinde %50 ÖTV dilimi fırsatından yararlanabilirsiniz. Toyota Corolla 1.5 Vision modelini 220.200 TL, Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S modelini ise 229.550 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

        Yine bütün Toyota Yaris modellerinde %50 ÖTV dilimi indirimi imkanından yararlanabilirsiniz. Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin Otomatik modelini 185.000 TL fiyatla, 1.5 L motora sahip Yaris modellerini ise 233.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz.

            Volkswagen 2021 Eylül Kampanya Detayları

            Eylül ayında bütün Volkswagen modellerine Temmuz ayı fiyatlarıyla sahip olabilirsiniz. Volkswagen model araç alımlarında kampanya dahilinde, 6 ila 48 aylık vadelerde %1.74, 49-60 aylık vadelerde %1.79'luk faiz oranları uygulanmaktadır.

            Plakasını ZUBİZU uygulamasına kaydettirenler yıl boyunca Shell istasyonlarında 5 kat daha fazla smart puan kazanıyor. Kazandığınız smart puanlarla Shell istasyonlarından yakıt alabilirsiniz.
            31 Aralık 2021 tarihine kadar Zubizu uygulamasına özel 2 yaşından büyük Volkswagen araçlarda %30'a varan servis indirimi sunuluyor.

            3 ve 4 yaşındaki Volkswagen Binek Araç modellerine yapılacak periyodik bakım, mekanik ve elektrik işlerinde kullanılan parça ve bunların işçiliklerinde %15 kampanya kapsamında belirlenmiş lastik markalarında geçerli olmak üzere %16 indirim,

            4 yaş üstü Volkswagen Binek Araç modellerine yapılacak periyodik bakım, mekanik ve elektrik işlerinde kullanılan parça ve bunların işçiliklerinde %25, kampanya kapsamında belirlenmiş lastik markalarında geçerli olmak üzere %16 indirim, motor yağlarında %16 indirim,

            7 yaş üstü Volkswagen Binek Araç modellerine yapılacak periyodik bakım, mekanik ve elektrik işlerinde kullanılan parça ve bunların işçiliklerinde %30, kampanya kapsamında belirlenmiş lastik markalarında geçerli olmak üzere %16 indirim, motor yağlarında %16 indirim sunuluyor.

            Ayrıca, kampanyadan yararlanarak periyodik bakımlarını Volkswagen Yetkili Servislerinde yaptıran Volkswagen sahiplerine 1 yıllık Mobilite Hizmet Paketi de hediye ediliyor.

            2021 Eylül Ayı Nissan Micra Kampanyası

            Nissan Micra modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi kullanabilirsiniz. Eylül ayı kampanyası kapsamında bütün Nissan Micra modellerini %50 ÖTV dilimi fırsatıyla satın alabilirsiniz.

            Nissan Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia EU6DF: 208.500 TL

            Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Visia EU6DF: 221.900 TL

            Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Tekna EU6DF: 237.900 TL

            2021 Eylül Ayı Nissan Qashqai Kampanyası

            2021 model Nissan Qashqai model araç alımlarında 100.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Eylül ayı kampanyası kapsamında aşağıdaki modellerde özel fiyat uygulanıyor. Özel kampanyalı fiyatlar ve kredi kampanyasından beraber yararlanabilirsiniz.

            Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 DCT Skypack Plus : 369.900 TL
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            Haberler Ekonomi Otomobil alacaklara büyük müjde! 60 ay, vade sıfır faiz ve Eylül'de kaçırılmayacak kampanya ile taşıt sahibi olacaksınız!
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