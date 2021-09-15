BİM çalışma saatleri 2021! Hafta içi ve hafta sonu BİM saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasakları uygulanırken en çok saati değişen yerler arasında marketler vardı. 1 Temmuz normalleşme ile birlikte saatler de güncellendi. BİM güncel çalışma saatleri de merak konusu oldu. İşte bilgiler...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
BİM market şubeleri hafta içi ve hafta sonu 09.00 ile 21.00 arasında hizmet veriyor.
İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesinde yer aşan ifadeye göre Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;
Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.
Bu durumda marketler ve bakkallar kendilerinin belirlediği saatler arasında hizmet verecek.