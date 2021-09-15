Akıllar başlardan gitti! Program değişti! Yeni kredi faizleri açıklandı! Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç kredileri son dakika güncel faizleri

Arabasını değiştirmek, gereksinimlerini gidermek isteyen vatandaşlar doğrultusundan faizlerin ne vakit düşeceği merak hususu oldu. Bankalar sene içersinde kredi faiz oranlarında farklılığa gidebiliyor. Bankaların güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. Kredi çekmeye karar verdikten sonra en mühim adım 'nasıl kredi çekeceğim?' sorusudur. Bu adım yapıldıktan sonra ise doğru krediyi bulmak çok mühimdir. Bunun içersinde bütün bankaların kredi seçeneklerini incelemek ve bütçenize en ideal ve en ucuz krediye ulaşmanız gerekmektedir. Bu adımların hepsi ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi başvurularınız da geçerlidir. İşte Finansbank, ING, Garanti, Yapı Kredi, TEB ve İş Bankası güncel kredi faiz oranları.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
* Taşıt kredisi: %1.50'den
* İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
* SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlıyor.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
*Tüketici kredisi: %1.55'ten
*Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
*Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63