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    • Ekonomi
    • 15.09.2021 16:00
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    • 15.09.2021 17:11
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    Akıllar başlardan gitti! Program değişti! Yeni kredi faizleri açıklandı! Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç kredileri son dakika güncel faizleri

    Kredi faiz oranları vatandaşlar doğrultusundan araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri amacıyla faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Pandemi döneminin sonrasında binlerce vatandaş sahip olmak istediği eve, arabaya ve başka gereksinimlere kavuşamadığı amacıyla soluğu bankalarda alıyor. Bankaların faiz oranları sene amacıylade farklılık gösteriyor. Kampanyalar ile vatandaşlara, harcama konusu ile ilgili destek sağlanmaya çalışılıyor. İşte Finansbank, ING, Garanti, Yapı Kredi, TEB ve İş Bankası güncel kredi faiz oranları.

    Program değişti! Yeni kredi faizleri açıklandı

    Arabasını değiştirmek, gereksinimlerini gidermek isteyen vatandaşlar doğrultusundan faizlerin ne vakit düşeceği merak hususu oldu. Bankalar sene içersinde kredi faiz oranlarında farklılığa gidebiliyor. Bankaların güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. Kredi çekmeye karar verdikten sonra en mühim adım 'nasıl kredi çekeceğim?' sorusudur. Bu adım yapıldıktan sonra ise doğru krediyi bulmak çok mühimdir. Bunun içersinde bütün bankaların kredi seçeneklerini incelemek ve bütçenize en ideal ve en ucuz krediye ulaşmanız gerekmektedir. Bu adımların hepsi ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi başvurularınız da geçerlidir. İşte Finansbank, ING, Garanti, Yapı Kredi, TEB ve İş Bankası güncel kredi faiz oranları.


    VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

    * Taşıt kredisi: %1.50'den

    * İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

    * SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlıyor.

    ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    *Tüketici kredisi: %1.55'ten

    *Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

    *Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

        DİĞER BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

        *Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

        * ICBC Turkey Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,89

        * Yapı Kredi Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,37

        * TEB Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59

        * Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,34

        * İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,40

        * QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,69

        * ING Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59

        * Garanti BBVA Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,46

        * ING Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59

        Herkesi ilgilendiriyor! O kredilere yapılandırma!

        Daha önce düşük faizli krediyle vatandaşa destek olan kamu bankaları, bu seferde hükümetin çıkarmış olduğu yapılandırma yasasında ödeme güçlüğü çekenlere yardımcı olacak. 6 ay geri ödemesiz kredi imkanları sunulacak. Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de özellikle ekonomik anlamda olumsuz etkiledi. Vatandaşın yükünü biraz olsun hafifletmeyi amaçlayan kamu bankaları düşük faizle kredi imkanı sunmuştu. Şimdi de 6 ay geri ödemesiz verdikleri kredilere yapılandırma fırsatı sunuluyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ İMKANI

        Daha önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, pandemide nakit ihtiyacı karşılamak amacıyla yüzde 0.49 faiz oranıyla temel ihtiyaç destek kredisini devreye almıştı. Şimdi de 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunuldu. Düşük faizi nedeniyle ödemesi de oldukça kolay olan kredilere ilişkin kamu bankaları yapılandırma seçeneğini sunmaya başladı.

            YAPILANDIRMADA 36 AY VADE

            Temel ihtiyaç destek kredisini yapılandırmak isteyenler 18 ile 36 ay arasında vade uzatımı yapabiliyor. Vade uzatımı ile taksitler daha da düşerken faiz oranı ise yüzde 1.42 olarak düzenlenmiş durumda.

            YAPILANDIRMA İMKANINDAN NASIL YARARLANILIR?

            Yapılandırma, internet bankacılığı ya da akıllı telefonlardan mobil bankacılık kullanılarak yapılabiliyor. Menüden 'Krediler' bölümüne girildiğinde 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Yapılandırma' seçeneği seçildiğinde BTİDK Vade Uzatımı işaretlenerek ilgili kredi seçimi yapılarak 18 ile 36 ay arasında istenen vade dilimi belirlenerek yapılandırma gerçekleşiyor.

            YAPILANDIRMA EMEKLİLERİN DE YÜZÜNÜ GÜLDÜRMÜŞTÜ

            Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırmaya başvurarak borçlarını ihya etti. Bu borçları ödemekte zorlananlar için ise kredi desteği sağlandı. Hem emekli olup hem de kredi borcu emekli maaşından kesilerek vatandaş cebindeki paradan olmadan emeklilik imkanına kavuştu.

            Yapılan anlaşma ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emeklilik prim borcunu ödemek isteyenlere kredi vererek, emekli olmalarını sağlayacak. Borç ise 13 gün sonra bağlanacak olan emeklilik maaşından kesilecek.

            Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankalara müracaat edebilecekler.

            Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.
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            Haberler Ekonomi Akıllar başlardan gitti! Program değişti! Yeni kredi faizleri açıklandı! Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç kredileri son dakika güncel faizleri
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