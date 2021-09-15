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    • Ekonomi
    • 15.09.2021 11:20
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    • 15.09.2021 11:20
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    A101 hafta içi çalışma saatleri nedir? Cumartesi-Pazar hafta sonu A101 marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

    Tüm illerden vatandaşlar A101 hafta içi çalışma saatleri nedir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Sıklıkla ziyaret edilen ve belirli tarihlerde kampanyalar sunan marketler zincirinin saatleri normalleşmeye göre güncellendi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede sokağa çıkma kısıtlamaları yapıldığında sıklıkla saatleri değişen A101 marketlerin güncel saatleri merak konusu oldu. Peki Cumartesi-Pazar hafta sonu A101 marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

    takvim.com.tr
    A101 hafta içi çalışma saatleri nedir?

    A101 hafta içi çalışma saatleri nedir? Cumartesi-Pazar hafta sonu A101 marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Sevilen ve sıklıkla ziyaret edilen marketler zincirinin normalleşme sürecinde saat kaçta açılıp kaçta kapandığı merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. A101 güncel çalışma saatlerine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    A101 ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

    Açılış: 08:30/09:00

    Kapanış: 21.00

    İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesinde yer aşan ifadeye göre Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

    Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

    Bu durumda marketler ve bakkallar kendilerinin belirlediği saatler arasında hizmet verecek.

    A-101 İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar

    Forklift Operatörü, Şoför-Yük Taşıma, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı, takvim.com.tr, Muhasebe Meslek Elemanı, Beden İşçisi (Genel), Perakende Satış Elemanı (Gıda).

    Beden İşçisi (Genel)

    YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon

    Muhasebeci

    YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon

    Depo Görevlisi (Gıda)

        YENİ MAĞAZACILIK A.Ş

        Özel / Daimi

        10 Açık Pozisyon

        Beden İşçisi (Temizlik)

        YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon

        Satış Danışmanı / Uzmanı

        YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon

        Beden İşçisi (Genel)

        YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

        Özel / Daimi

        5 Açık Pozisyon

        Forklift Operatörü

        YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.

        Özel / Daimi

        2 Açık Pozisyon

        Depo Görevlisi (Gıda)

        YENİ MAĞAZACILIK A.Ş

        Özel / Daimi

        10 Açık Pozisyon

        Forklift Operatörü

        YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.

        Özel / Daimi

        2 Açık Pozisyon
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        Haberler Ekonomi A101 hafta içi çalışma saatleri nedir? Cumartesi-Pazar hafta sonu A101 marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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