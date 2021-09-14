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    • Ekonomi
    • 14.09.2021 13:04
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    • 14.09.2021 13:31
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    Mercedes otomobil 70 bin TL’den satılıyor: Devlet kurumu sayfasından açıklandı! Başvuru için...

    İkinci el vasıta sahibi olmak isteyen çok sayıda vatandaş ideal araç fiyatlarını araştırıyor. Bu bağlamda BMW, Mercedes, Lexus, Ford Focus ve Opel markaları çok uygun fiyatla satışa sunuluyor. Ticaret Bakanlığı ise araba alabilmek isteyen tüketicilere güzel bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el vasıtaları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı şimdi ise yeni liste yayımlandı. İşte ihale yolu ile satışa çıkarılan o vasıtalar... Vatandaşlara ideal fiyatlı ikinci el araba seçeneği yayınlayan Ticaret Bakanlığı, eihale.gov.tr üzerinden fiyatlarla alakalı araştırma yapılmasına da imkân tanıyor.

    takvim.com.tr
    Mercedes otomobil 70 bin TL’den satılıyor: Devlet kurumu sayfasından açıklandı

    Ticaret Bakanlığı ihale sistemiyle ikinci el vasıta satışı gerçekleştiriyor. Birbirinden değişik modellerin varolduğu ilanlar pazarının çok daha altında fiyatlara satılıyor. İşte bakanlığın yeni listesindeki ideal fiyatlı ikinci el arabalar... İhale başlangıç bedeli vasıtalar amacıyla satışa temel bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, sisteme üye olmadan da araçları ve fiyatlarını görüntüleyebiliyor. Böylece ihaleye çıkan araçlar arasında kolayca seçim yapılabiliyor.

    Mercedes otomobil 70 bin TL'den satılıyor:

    TİCARET BAKANLIĞINDAN SATILIK İKİNCİ EL ARAÇLARI

    Ticaret Bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere güzel bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı şimdi ise yeni liste yayımlandı. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...

    İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.

    Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        TİCARET BAKANLIĞINDAN İKİNCİ EL UYGUN FİYATLI OTOMOBİLLER

        Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüklerde el konulan araçlar ekonomiye kazandırılması amacı ile e-ihale sistemiyle satışa sunuluyor. Yapılan ihalelerin neticesinde piyasa fiyatının altına alınan araçlar, gerekli işlemler yapıldıktan sonra trafiğe çıkıyor. İhaleye katılmak için eihale.gov.tr adresi ziyaret ediliyor. Ücretsiz olarak sisteme üye olan vatandaşlar, ihaleye yönelik şartları okuyup satın alma işlemini gerçekleştiriyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE KADAR?

        Vatandaşlara ideal fiyatlı ikinci el araba seçeneği yayınlayan Ticaret Bakanlığı, eihale.gov.tr üzerinden fiyatlarla alakalı araştırma yapılmasına da imkân tanıyor. Sisteme üye olunmadan ihalesi yapılacak araçların verileri güncel ihaleler bölümünden üye olmadan da görülebiliyor. Öte yandan açık öneri usulü ile ihalelere verdiği önerilerin görüntülenebilmesi amacıyla üyelik hesabı ile giriş yapılması gerekiyor.

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        Haberler Ekonomi Mercedes otomobil 70 bin TL’den satılıyor: Devlet kurumu sayfasından açıklandı! Başvuru için...
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