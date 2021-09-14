Mercedes otomobil 70 bin TL’den satılıyor: Devlet kurumu sayfasından açıklandı! Başvuru için...

Ticaret Bakanlığı ihale sistemiyle ikinci el vasıta satışı gerçekleştiriyor. Birbirinden değişik modellerin varolduğu ilanlar pazarının çok daha altında fiyatlara satılıyor. İşte bakanlığın yeni listesindeki ideal fiyatlı ikinci el arabalar... İhale başlangıç bedeli vasıtalar amacıyla satışa temel bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, sisteme üye olmadan da araçları ve fiyatlarını görüntüleyebiliyor. Böylece ihaleye çıkan araçlar arasında kolayca seçim yapılabiliyor.
Mercedes otomobil 70 bin TL'den satılıyor:
TİCARET BAKANLIĞINDAN SATILIK İKİNCİ EL ARAÇLARI
Ticaret Bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere güzel bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı şimdi ise yeni liste yayımlandı. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...
İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.
Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.