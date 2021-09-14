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    Fazla mesai yaptırılamıyor! Anne adayına 7.5 saat sınırı

    Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları için son yıllarda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden birisi de hamile kadınların ve emzirme dönemindeki annelerin haklarıyla ilgili. İşte kadınların yasalar çerçevesindeki hakları...

    Anne adayına 7.5 saat sınırı

    Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları için son yıllarda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden birisi de hamile kadınların ve emzirme dönemindeki annelerin haklarıyla ilgili. İşte kadınların yasalar çerçevesindeki hakları...

    Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamaz.


    Çalışanın doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılması yasak. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.


        Gebe veya emziren çalışan günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz.


        Analık izni doğumdan önce 8 ve sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanır.

        ÜCRETLİ DOKTOR İZNİ


            Çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.


            Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir.
            Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.
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            Haberler Ekonomi Fazla mesai yaptırılamıyor! Anne adayına 7.5 saat sınırı
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