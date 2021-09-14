Fazla mesai yaptırılamıyor! Anne adayına 7.5 saat sınırı

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları için son yıllarda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden birisi de hamile kadınların ve emzirme dönemindeki annelerin haklarıyla ilgili. İşte kadınların yasalar çerçevesindeki hakları...
Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamaz.
Çalışanın doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılması yasak. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.