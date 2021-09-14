Faizler düşer mi? Faizler ne zaman düşer? TEB, Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING ve Garanti konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları...

CUMHURBAŞKANI'NDAN FAİZ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalında canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı burada faiz kararlarıyla ilgili şunları söyledi:

Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

Politika faizi nedir?

Politika faizi kavramı, Merkez Bankası'nın belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için kullanılır. TCMB, bankaların repo taleplerine bu faiz oranı doğrultusunda cevap verir. ... Kısaca bu faiz, Merkez Bankası'nın para arzı yerine faiz oranını kontrol etmek istediğinde uyguladığı bir yöntemdir.