Faizler düşer mi? Faizler ne zaman düşer? TEB, Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING ve Garanti konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Araba sahibi olmak ya da ev sahibi olmak isteyen, arabasını değiştirmek, gereksinimlerini gidermek isteyen vatandaşlar doğrultusundan faizlerin ne vakit düşeceği merak hususu oldu. Bankalar sene içerisinde kredi faiz oranlarında farklılığa gidebiliyor. Bankaların güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte Akbank, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları... Peki faizler düşer mi? Faizler ne zaman düşer?
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: %1.50'den * İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den * SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlıyor. Takvim.com.tr'de okumaya devam edin.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
*Tüketici kredisi: %1.55'ten *Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61 *Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63 *Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla