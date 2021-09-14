Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı! 25.000 ve 50.000 TL veriliyor!

Oldukça ideal faizlerle 3 ay geri ödeme olmadan kredi müjdesi. Finansbank doğrultusundan bir açıklama yapıldı. Yapılan bildirimde kamu çalışanlarına özel 3 ay ertelemeli gereksinim kredisi sağlandığına yer verildi. 3 ay ertelemeli gereksinim kredisi alabilmek isteyen vatandaşlara yayılan kredide kamu kredisinin yanı sıra borç kapatma kredisi, tanışma kredisi de verilebileceği bildirildi. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite gereksinim duyan müşterilerine tanıttığı bir hizmettir. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.
25.000 TL 36 KREDİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLER
25.000 TL 36 KREDİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLER