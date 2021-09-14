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    • Ekonomi
    • 14.09.2021 15:58
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    • 14.09.2021 16:02
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    30 Eylül son gün: TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor! İşte TOKİ evleri başvuru ekranı

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır. TOKİ’nin amacı, vatandaşlar doğrultusundan talep edilen ev ihtiyacını karşılamaktır. Peki, TOKİ’den nasıl ev alınır? TOKİ’den ev almanın şartları nelerdir? TOKİ’den kimler ev alabilir? TOKİ’den ev alabilmek amacıyla lüzumlu belgeler nelerdir?

    takvim.com.tr
    30 Eylül son gün: TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor!

    TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satışı için detaylar haberimizde yer alıyor. Türkiye'de ucuz ev satın alma deyince akıllara TOKİ gelmektedir. Peki, TOKİ'den ev nasıl alınır? TOKİ'den ev almanın şartları nelerdir? TOKİ'den ev almak için gerekli evraklar nelerdir? İşte, TOKİ'den ev almak için gerekli olan tüm detaylar… Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.

    TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor!

    TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor!

        TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor!

        BALIKESİR İLİ MANYAS İLÇESİ KIZIK MAHALLESİ 625 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ

        ALTGELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI

        SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.

        Proje Adı: BALIKESİR İLİ MANYAS İLÇESİ KIZIK MAHALLESİ 625 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET

        MERKEZİ

        Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 336 adet

        Satış Yönetimi: Açık Satış

        Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

        Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

        İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

        İletişim telefon: 444 86 54

        Satış tarihleri: 08 Mart 2021 – 30 Eylül 2021

        Satış Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Proje ilindeki Şubeler

        Temerküz Şube: T. Halk Bankası AŞ. Gönen / Balıkesir

        • Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
        (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
        aşağıda sunulmaktadır.

        TOKİ'den Nasıl Ev Alınır?

        TOKİ'den av almak için neler yapılmalı sorusuna cevap vermeden önce TOKİ'nin ne amaçla uygulamaya koyulduğunu belirtmek gerekir. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurum olarak oluşturuldu.

        TOKİ üzerinden ev almak isteyen vatandaşlar kurada kazandıkları takdirde, seçili konutun satış bedelinin yüzde 20, 30 veya 40′ı oranındaki peşinat miktarını son başvuru tarihine kadar projeye göre, ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Borcun geri kalanı yüzde 20 peşinat karşılığında 96 ay, yüzde 30 peşinat karşılığında 108 ay vade ve yüzde 15 indirim, üzde 40 peşinat oranı için 120 ay vade ve yüzde 25 indirim olacak şekilde aylık taksitler uygulanmaktadır.

            TOKİ'den Ev Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

            TOKİ'den ev alabilmek amacıyla, birtakım belgelere sahip olmanız gerekmektedir. Unutmamak lazım olur ki, TOKİ'nin istediği belgeler müracaat sırasında kesinlikle yanınızda olmalıdır. Bu sayede, TOKİ'ye müracaatı problemsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İşte, TOKİ'ye müracaat da yer alması gereken belgeler;

            Kimlik fotokopiniz
            Şehit yakınıysanız, amacıyla hak sahibi olduğunuz gösteren belge
            Engelliyseniz, sıhhat durumunuzu gösteren kurul raporu
            Emekliyseniz, emeklilik kimlik belgesi

            TOKİ evleri başvuru ekranı
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            Haberler Ekonomi 30 Eylül son gün: TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor! İşte TOKİ evleri başvuru ekranı
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