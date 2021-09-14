30 Eylül son gün: TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor! İşte TOKİ evleri başvuru ekranı

TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satışı için detaylar haberimizde yer alıyor. Türkiye'de ucuz ev satın alma deyince akıllara TOKİ gelmektedir. Peki, TOKİ'den ev nasıl alınır? TOKİ'den ev almanın şartları nelerdir? TOKİ'den ev almak için gerekli evraklar nelerdir? İşte, TOKİ'den ev almak için gerekli olan tüm detaylar… Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.
TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor!
TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor!