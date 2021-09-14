30 Eylül son gün: TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor! İşte TOKİ evleri başvuru ekranı

TOKİ'den Nasıl Ev Alınır?

TOKİ'den av almak için neler yapılmalı sorusuna cevap vermeden önce TOKİ'nin ne amaçla uygulamaya koyulduğunu belirtmek gerekir. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurum olarak oluşturuldu.

TOKİ üzerinden ev almak isteyen vatandaşlar kurada kazandıkları takdirde, seçili konutun satış bedelinin yüzde 20, 30 veya 40′ı oranındaki peşinat miktarını son başvuru tarihine kadar projeye göre, ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Borcun geri kalanı yüzde 20 peşinat karşılığında 96 ay, yüzde 30 peşinat karşılığında 108 ay vade ve yüzde 15 indirim, üzde 40 peşinat oranı için 120 ay vade ve yüzde 25 indirim olacak şekilde aylık taksitler uygulanmaktadır.