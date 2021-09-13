Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan 0.49 faizli 3.000-5.000-10.000 bin TL kredi çekenlere son dakika yapılandırma müjdesi!

Kredi Yapılandırma Nasıl Hesaplanır?

Kredi yapılandırması tercih edilmesi durumunda kredi çeken bireylerin geri ödemelerinde azalma olacaktır. Mesela yüksek faiz seviyesine kredi almanız durumunda yapılandırma faiz seviyesinı öğrenip yapılandırma yaparak ödeyeceğiniz miktarı düşürmeniz mümkündür. Yapılandırma işleminin borcun ödenemediği ve faizin bundan sonra çok zorladığı dönemde yapılması doğru bir karar olacaktır. Yapılandırma ile güncel faiz oranları birbirinden değişik olmaktadır. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.