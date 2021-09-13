Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan 0.49 faizli 3.000-5.000-10.000 bin TL kredi çekenlere son dakika yapılandırma müjdesi!

Son dakika: Vakıfbank ve Ziraat Bankası geçen yıl vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi sağladılar. Söz hususu kredilere çok sayıda vatandaş talep gösterdi. Fakat salgının devam etmesi nedeniyle yüzde 0.49 faiz oranıyla verdiği kredileri çoğu vatandaş geri ödemekte zorlandı. Gelen son verilere göre ise kamu bankaları doğrultusundan verdiği kredilere yapılandırma uygulanabilecek.
Nasıl yapılandırma yapılır?
Hürriyet'te yer alan habere göre, Temel ihtiyaç destek kredisini yapılandırmak isteyenler 18 ile 36 ay arasında vade uzatımı yapabilecekler. Takvim.com.tr'de okumaya devam edin.
Vatandaşlar internet bankacılığı ya da akıllı telefonlardan mobil bankacılık kullanarak, Menüden 'Krediler' bölümüne girildiğinde 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Yapılandırma' seçeneği seçildiğinde BTİDK Vade Uzatımı işaretleyerek yapılandırmadan faydalanabilecek.
Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Ödeme Planı Görüntüleme için tıklayınız.