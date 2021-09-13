Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Eylül millipiyangoonline sorgulama ekranı: Çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye ne kadar?

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı 13 Eylül itibariyle devam ediyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri ile binlerce kişi büyük ikramiyeler kazanıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanması sonrası sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden açıklanmaktadır. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye ne kadar? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Eylül sorgulama ekranı...
ÇILGIN SAYISAL LOTO 13 EYLÜL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da açıklanacak. Dileyenler Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden takip edebilecek. Sonuçlar ise Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek.
MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları ise şöyle;
Bir kolonda 90 numara vardır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenmelidir.
Bir ya da birden fazla kolon oynayabilirsiniz.
Tek kolon ücreti de 3 TL'dir.