Sıfır otomobil 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle! Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea kampanyası mest etti!

Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde vasıta kampanyalarının da son günleri yaklaşıyor. İşte otomotiv firmalarının yaptığı, en ideal sıfır vasıta kampanyaları... Eylül ayında sıfır km Fiat modelleri kaç lira oldu? Fiat modelleri ne kadar? Eylül ayı Fiat fiyatları kaç para? Fiat fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz? Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea SW, Fiat 500X , Fiat 500L, Fiat 500, 500 L Wagon, Fiat Panda otomobillerine, Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Pratico ve Fiat Ducato ticari modellerine ait kampanyalı fiyat listeleri...