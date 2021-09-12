Sıfır otomobil 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle! Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea kampanyası mest etti!

Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde vasıta kampanyalarının da son günleri yaklaşıyor. İşte otomotiv firmalarının yaptığı, en ideal sıfır vasıta kampanyaları... Eylül ayında sıfır km Fiat modelleri kaç lira oldu? Fiat modelleri ne kadar? Eylül ayı Fiat fiyatları kaç para? Fiat fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz? Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea SW, Fiat 500X , Fiat 500L, Fiat 500, 500 L Wagon, Fiat Panda otomobillerine, Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Pratico ve Fiat Ducato ticari modellerine ait kampanyalı fiyat listeleri...
2021 Eylül Fiat Kampanyası Detayları
Eylül ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Eylül ayında 154.600 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Eylül ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
%50 ÖTV dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Eylül ayı kampanyası kapsamında 20.000 Tl indirimle 259.900 TL fiyatla satın alabilirsiniz. Diğer Fiat 500 X modellerinde ise 30.000 TL kampanya indirimi uygulanıyor.
Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel modeline 172.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından yararlanabilirsiniz.