Peş peşe açıklama geldi! Faizsiz para veriliyor! Ödeme süresi ise... Kredi kartı kullanan milyonlara son dakika müjdesi!

Peş peşe açıklama geldi! Faizsiz para veriliyor! Ödeme zamanı ise... Kredi kartı tüketimi her geride bıraktığımız gün daha da yaygınlaşıyor. Bankalar kart kullanan alıcı ağını genişletmek isterken vatandaşlar da gereksinimlerini karşılama noktasında kredi kartlarından destek alıyor. Çoğu kişinin aniden çok kredi kartı bulunuyor. Bir hayli kişi aylık ödeme meblağının en az ödeme bölümünü ödüyor. Bu da aşırıdan faiz ödenmesine niçin oluyor. Kredi kartları doğru kullanılırsa ekonomik güçlükler yaşandığında kurtarıcı olabiliyor. Kredi kartı ile yapmış olduğunuz alışverişleri ekstre son ödeme tarihine kadar faizsiz olarak nakit sağlamış olursunuz. Kredi kartınıza ödemeleri derli toplu olarak yapmazsanız kredi notunuz düşer ve faiz işler.
40 GÜN FAİZSİZ PARA KULLANIMI
Kredi kartları genellikle ya acil gereksinim döneminde ya da banka doğrultusundan özendirici hamleler ardından ediniliyor. Kart müracaatı yapılırken de ayrıntılara ilgi edilmiyor. Bu hal kimi vakit kredi kartında kazançlı olunan halların da gözden kaçmasına sebep oluyor.
Kredi kartları ile alakalı az tanınan mühim bir ayrıntı ise 40 gün süresince faiz ödemeden para çekme olanağının bulunması. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) doğrultusundan oluşturulan açıklamada, "Kredi kartları, prosedür tarihinden sonra borcun ödenmesi amacıyla 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denilmektedir.
Kredi kartı kullanan çoğu vatandaş taksit olanağından yararlanmak amacıyla kart sahibi oluyor. Nakit olarak tek seferde ciddiye gerçekleştirmektansa eşit taksitler halunda ufak ödemeler gerçekleştirmek vatandaşlar amacıyla daha avantajlı oluyor. Ödül ve harcadıkça kazandıran kampanyalar da doğru değerlendirilirse kazanç elde edilmesini sağlıyor. Bunların dışında otomatik ödeme talimatı verilmesi, çevrimiçi alış veriş olanağı sağlaması da kredi kartının avatanjları arasında sayılabilir.