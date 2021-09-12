Peş peşe açıklama geldi! Faizsiz para veriliyor! Ödeme süresi ise... Kredi kartı kullanan milyonlara son dakika müjdesi!

KREDİ KARTI KULLANIRKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Kredi kartı kullanan milyonlarca bireyin yaptığı hata; asgari ödeme tutarının ödenmesinin yeterli olduğunun düşünülmesi. Sadece asgari tutar ödenerek faturanın kalan alanı bir ileri aya bırakılıyor. Sonraki ayda aynı şekilde asgari ödeme tutarı ödenirse nerdeyse yalnızca faiz ödemesi yapılmış oluyor.

KREDİ KARTI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kredi kartlarının en büyük dezavantajı; nakit para harcanmadığı amacıyla harcamaların daha basit bir şekilde yapılması. Taksitli harcamaların daha ödenebilir görünmesi sebebi ile alış verişlerin şuursuz yapılması.

Kredi kartı kullanırken ileriki ayki taksitli ödeme tutarları ciddiye alınarak harcama yapılması, olasıysa aylık ödenecek tutarın bütününün ödenmesi, kampanyalar sebebi ile gerekmeyen harcamaların yapılmaması ile kredi kartları yararlı bir şekilde kullanılabilir.