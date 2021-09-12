Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.09.2021 12:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2021 12:42
    ABONE OL

    Faiz oranları son dakika saniye saniye değişiyor! 10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı! ATM'den çekin!

    Tek tek açıklandı! Nakit paraya anında ihtiyacı olanlar amacıyla güzel haber geldi. Korona virüs süreçleri ile bankalarda kredi faiz oranlarında farklılık ortaya geldi. Bankalar doğrultusundan kredi faiz oranlarında detaylı devre ödemeleri başlıyor. 12 – 24 ve 36 ay vade farkları ile birlikte yeni değişimler ortaya gelecek. 10.000-30.000 ve 50.000 bin TL ye kadar verdiği kredi seçenekleri amacıyla 36 ay vade imkanlarında ödemelerde farklılık ortaya geldi. Hızlı krediler genelde gereksinim kredisi amacıyla verilmektedir. Acil para gereksiniminiz olduğunda, sms atarak, şubeye giderek ya da banka şubesine gitmeden internet üzerinden de kredi onayı alıp anında işlemlerinizi yaparak paranızı hesaba atabilirsiniz.

    Faiz oranları son dakika saniye saniye değişiyor! 10.000-30.000 ve 50.000 TL...

    3 ay ödemesiz müracaat yapanın hesabına anında yatıyor! 10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı! İhtiyaç kredileri başka kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler amacıyla son dönemde bankaların yeni programları vasıtası ile şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yolu ile kredi alınabilmektedir. En süratli kredi veren bankalar hangisi? En süratli kredi veren bankalar ve müracaat şartları nedir? En süratli kredi veren bankalardan en çok ne kadar kredi onayı alabilirim?

    10.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

    50.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

        30.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

        Akbank Hızlı Kredi Başvurusu

        Akbank 50.000 TL'ye kadar süratli kredi müracaatı yaptırmaktadır. Kredi müracaatı yaptığınızda banka şartlarına ideal olan müşteriler anında kredi kullanabilmektedirler. Üstelik bu bankada şubeye gitmeden kredinizi kullanacaksınız.

        Şubeye gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız, bu bankada bir hesabınızın olması ve bu hesap ile eş güdümlü internet bankacılığı parolası almanız gerekmektedir. Akbank gereksinim kredisi olarak Akbank Direkt uygulamasına girerek 7 gün 24 saat kredi müracaatında bulunabilirsiniz.

        Bu bankada onay alırsanız, krediniz hesabınıza yatacak ve anında kullanabileceksiniz. Akbank süratli kredilerde 36 ay vadeye kadar müşterilerine imkân vermektedir.


        İş Bankası Hızlı Kredi Başvurusu

        İş Bankası, Akbank gibi internet bankacılığı üstünden anında kredi olanağı veren bankalardan birisidir. Sizde bu bankadan süratli kredi onayı alabilir, anında kredinizi kullanabilirsiniz. Banka İnternet bankacılığı ya da İş cep uygulamasına giriş yapan müşterilere 50.000 TL'ye kadar süratli kredi vermektedir.


        36 ay vadeye kadar verdiği bu kredilerde kredi skoru 1400 ve üstünde olan müşteriler, bu kampanyadan yararlanacaklardır. Banka hesabı olmayan müşterilerde en yakın İş Bankası şubesine giderek anında kredi müracaatında bulunabilmektedirler. Bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz gerekiyor.

            QNB Finansbank Hızlı Kredi Başvurusu

            50.000 TL'ye kadar kredi onayı alacağınız ve anında krediyi kullanacağınız bankalardan birisi de QNB Finansbank olmuştur. Bu bankadan da SMS ya da internet bankacılığı ile müracaatnuzu yapabiliyorsunuz. QNB Finansbank müracaat yapan müşterilere anında neticesi verecektir. Kredi neticesi olumlu olanlar, kredi onayını aldıktan sonra kimlikle şubelerden ya da internet üstünden kredi kullanacaklardır.

            SMS ile kredi müracaatı gerçekleştirmek amacıyla TC KİMLİK NUMARANIZI 5030'a mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi müracaatı yapan müşteriler 5 dakika içersinde neticesi anında alacaklardır. Onaylanan tutar kadar krediyi şubelerden kimlikle kullanabilirsiniz. Bankada hesabı olan müşterilerde internet bankacılığına girerek müracaat yapabilir, onaylanan krediyi şubeye gitmeden anında kullanabilir. Hem de mesaj attığınızda onaylanan tutarı da internet bankacılığı üstünden anında hesabınıza atabilirsiniz. Sizde bu süratli kredi kampanyasına katılarak anında ihtiyacınızı görebilirsiniz.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            41 sene sonra dehşeti anlattı! 13 yaşındaki kız çocuğuna...
            Haberler Ekonomi Faiz oranları son dakika saniye saniye değişiyor! 10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı! ATM'den çekin!
                SON DAKİKA