30.000 TL indirim! 2021 yılı Eylül ayı Renault-Toyota-Ford-Fiat sıfır fiyatları! Clio, Megane, Corolla, RAV4, Fiesta, Focus, Egea ve Doblo kaç para?

Renault-Toyota-Ford-Fiat 2021 model sıfır otomobil fiyatları açıklandı. Toyota Corolla Hatcback Hybrid, Corolla Hatcback, Corolla Hybrid, Corolla, C-HR Hybrid, C-HR, ve RAV4 Hybrid modellerinin fiyatlarını güncelledi. Ford'da, Ford Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Ecosport, Mondeo, Galaxy ve S-Max fiyatlarını tekrar belirledi. Hem de Renault, Clio, Clio Sport Tourer, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve Talisman modellerinin güncel fiyat listesini belirledi. Bir başka çok satan otomobil yapımcısı Fiat ise Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo PanaRoma modellerinin merak edilen güncel fiyat listesini açıkladı.