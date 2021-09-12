30.000 TL indirim! 2021 yılı Eylül ayı Renault-Toyota-Ford-Fiat sıfır fiyatları! Clio, Megane, Corolla, RAV4, Fiesta, Focus, Egea ve Doblo kaç para?

Renault-Toyota-Ford-Fiat 2021 model sıfır otomobil fiyatları açıklandı. Toyota Corolla Hatcback Hybrid, Corolla Hatcback, Corolla Hybrid, Corolla, C-HR Hybrid, C-HR, ve RAV4 Hybrid modellerinin fiyatlarını güncelledi. Ford'da, Ford Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Ecosport, Mondeo, Galaxy ve S-Max fiyatlarını tekrar belirledi. Hem de Renault, Clio, Clio Sport Tourer, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve Talisman modellerinin güncel fiyat listesini belirledi. Bir başka çok satan otomobil yapımcısı Fiat ise Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo PanaRoma modellerinin merak edilen güncel fiyat listesini açıkladı.
2021 Eylül Renault Yeni Clio Kampanyalı Sıfır Araç Fiyat Listesi
2021 model Renault Yeni Clio, 65 bg güç ve 95 Nm tork üreten 3 silindirli atmosferik 1.0 SCe ve 90 bg güç ve 160 Nm tork üreten 3 silindir turbo benzinli 1.0 TCe motor seçenekleriyle satılmaktadır. 1.0 TCe motorun benzin/LPG'li versiyonu da bulunmakta ve LPG de 100 bg güç ve 170 Nm tork üretmektedir.
Renault Yeni Clio 1.0 SCe'de5 ileri manuel, Renault Yeni Clio 1.0 TCe'de ise 6 ileri manuel ve X-Tronic şanzıman kullanılmaktadır.
Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel 169.900 169.900 169.900
Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg Benzin Manuel 191.900 184.900 184.900
Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 200.000 200.000 200.000
Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 210.900 210.900 210.900
Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 231.600 231.600 231.600
2021 Eylül Toyota RAV4 Hybrid Sıfır Araç Fiyat Listesi
Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Flame e-CVT Benzin Otomatik 607.850 607.850 607.850
Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Passion e-CVT Benzin Otomatik 706.300 706.300 706.300
Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT Benzin Otomatik 743.400 743.400 743.400
Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT Benzin Otomatik 743.400 743.400 743.400