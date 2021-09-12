20.000 ve 40.000 bin TL devletten dar gelirliye yardım! Yardım için nasıl başvuru yapılır, şartlar neler? Hibe para desteği...

40.000 TL EV YAPIM DESTEĞİ

Devletin çok sayıda yardım ödemesinden biri olan barınma yardımlarının amacı, gereksinim sahibi olan kötü ve sağlıksız koşullarda yaşam sürdüren ailelerin içerisinde bulundukları mağduriyetlerin giderilmesi. Doğrudan ödenmeyen yazılı müracaat yapılması gereken barınma yardımlarından yararlanmak isteyenlere ev yapımı amacıyla ayrı, tardilat bakım tamir ve eşyaları amacıyla ayrı ödemeler yapılıyor.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün liderlik ettiği barınma yardımlarında en büyük 40.000 TL ile betonarme ev yapacaklar amacıyla.

Kendi arsası olan fakat yaşadığı ev kötü halde tespit edilen vatandaşlar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü birimlerine müracaatte bulundukları vakit bakanlık araştırma başlatacak. İncelemenin sonrasında onay çıkması halinde 40 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Bu destek ile vatandaşların daha güzel ve kullanımı kolay evlerde yaşamaları sağlanacak.