Zararına satılıyor! Merkez konumdaki 1+1 80 metrekare daire 56.000 TL'ye satışa çıktı! Evi olmayan kalmasın

Son dönemlerde yükselen emlak fiyatları karşısında yeni ev alabilmek isteyen çoğu vatandaş son derece çaresiz. Bundan kaynaklı olarak herkes bankaların ilanlarına yönelmiş durumda. Bilindiği üzere bankalar son derece ideal fiyatlar üzerinden, pazarının yarı fiyatıyla satışlar yapıyor. İşte son eklenen ilanın detayları.
80 Metrekare Ev 56 Bin Lira
Ziraat Bankası gayrimenkul ilanlarından birisi olan 1+1 80 metrekare ev, oldukça dikkat çekti. Hali hazırda açık arttırmada olan evin bilgileri ve özellikleri şu şekilde:
Apartman dairesinde bulunan ev 1 odaya ve 1 salona sahip. Ortalama olarak 80 metrekare.
Evin ısınma tipi merkezi olmasının yanı sıra hali hazırda oturan kimse yok.
2012 yılında inşa edilen evin krediye uygunluğu da var. Yani nakit eksiğiniz varsa, kredi çekerek evi satın alabilirsiniz.
5. katta bulunan ev birçok noktada avantaj sağlarken merkezi bir konumda bulunuyor.
Hali hazırda Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları arasında açık arttırmada ola evin, başlangıç fiyat 56 bin lira. Banka 3.360 lira teminat bedeli istiyorken, minimum artış 1.000 lira.