Ve son dakika netleşti! 1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa... Sosyal ve Ekonomik Destek sorgulama ekranı!

Ve son dakika netleşti! 1.259 lira bugün hesaplarda! Bakan Yanık, SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını, 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını bildirdi. Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız."
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) HİZMETİ NEDİR?
SED ödemeleri başka sosya yardımlardan değişik olarak hak sahibi vatandaşlara maaş bağlanması manasına gelmez. SED yardımı çocuklarının esas gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük civarda dahi sürüdükte zorluk yaşam sürdüren ailelere verdiği bir yardımdır. Ailelerin ekonomik koşullarını tedavi ve değiştirme vakitcinde çocukların bakımı ve desteklenmesi suretiyle geçici bir vakit SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.
SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
SED müracaatı e -devlet üzerinden yapılabiliyor.
İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de gerçekleştirilebiliyor.
Dilekçe
T.C. Kimlik Numarası beyanı,
Gerektiğinde alıncak sıhhat raporu, öğrenci belgesi
İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir.