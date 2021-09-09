Nakite ihtiyaç duyanlar! Bankaların 9 Eylül güncel faiz oranları bomba gibi patladı! %1,37, %1,38 TEB, Garanti, ING, İş Bankası...

%1,37, %1,38 TEB, Garanti, ING, İş Bankası konut ve taşıt kredileri merak ediliyor. Taşıt ve konut kredisinde bankalar resmen yarışa girdi. Geniş ödeme planları ve ideal faiz oranları ile pek çok vatandaşa ev ya da araba alma olanağı doğdu. İşte taşıt ve konut kredisi faiz oranları… Konut kredisinde satın alınan husustlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alıncak husust üstüne kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin sonrasında ipotek kaldırılır. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor.
Konut kredi faiz oranları
Vakıfbank %1,37 1702 TL 205.918,00 TL
Ziraat Bankası %1,37 1702 TL 204.754,24 TL
İş Bankası %1,38 1710 TL 207.399,00 TL
TEB %1,41 1732 TL 209.742,54 TL
Akbank %1,37 1702 TL 206.094,50 TL
Garanti %1,46 1771 TL 214.253,40 TL
ING bank %1,49 1794 TL 217.129,10 TL
Yapı kredi %1,37 1702 TL 206,054,00 TL