Hemen onay veriliyor! Nakit ihtiyacınız varsa kaçmaz! 60.000 TL ve 36 ay geri ödemeli hemen ATM'ye yatıyor!

Bu kredi kampanyası kapsamında 36 ay vadeli 60 bin liraya kadar kredi verildiği belirtildi. Bu kredi kampanyasına SMS, Bireysel İnternet Şubesi, Dialog, Mobil Bankacılık ve Web Sitesi üzerinden müracaat yapılabildiği belirtildi. Bununla eş güdümlü kredinin Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şubesi ve Dialog'tan hemen kullanabileceğiniz vurgulandı. Ziraat bankası kamu bankası olduğundan kaynaklı müracaat yapan emekli vatandaşlara hemen kredi imkânı sağlamaktadır. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite gereksinim duyan müşterilerine tanıttığı bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya parametre faiz programı ile alabildikleri bu hizmet; bütün bankalarca en çok 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.
60.000 TL ve 36 ay geri ödemeli
60.000 TL ve 36 ay geri ödemeli