Tezol halka arz ne zaman? Europap Tezol Kağıt hangi bankalar? Tezol halka arz eşit mi oransal mı?

Türkiye temizlik kağıdı sektörünün önde gelen şirketlerinden Europap Tezol Kağıt'ın halka arzında en fazla pay 1.000 adete kadar başvuran yatırımcılara tahsis edildi.

Türkiye temizlik kağıdı sektörünün önde gelen şirketlerinden Europap Tezol Kağıt, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmeye hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından 8-9-10 Eylül tarihlerinde pay başına 13,87 TL fiyatla talep toplayacak olan Europap Tezol Kağıt, halka arzında hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuruda bulunan yatırımcıları gözetecek şekilde bir dağıtım sistemi uygulanacak. Yatırımcılar, Bireysel Yatırımcı Grubu'na 1.000 adet ve altında, Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grubu'na ise 1.001 adet ve üzerinde başvuru yaparak dahil olabilecek. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacak. Halka arzın yüzde 60'ının ayrıldığı Bireysel Yatırımcılar, talebin karşılanma oranı açısından avantajlı olacak.

Bugüne kadar her yıl düzenli kar payı dağıtan şirket, belirlediği temettü politikasıyla halka arzdan sonra da karını yatırımcılarla paylaşmaya devam etmeyi hedefliyor.