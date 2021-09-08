Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 8 Eylül 2021 Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce güncel fındık fiyatları!

Fındık fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Bilindiği üzere çay ve fındık üretimi Karadeniz'in en önemli gelir kaynaklarından birisi. Yaz aylarında fındık üreticileri bahçelere inerek fındık topladı ve ardından fiyatları araştırıyor. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu? 8 Eylül 2021 Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce güncel fındık fiyatları kaç TL? İşte bilgiler...
FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır." dedi.
İşte 8 Eylül 2021 Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce güncel fındık fiyatları;
Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz."
TMO'nun fındık alım fiyatıyla ilgili Erdoğan, "Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor." diye konuştu.
İL İL FINDIK FİYATLARI
TMO FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 22,50 TL
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL
ALAPLI FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL
BARTIN FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL