Araç almak için servet dökmeyin! Bu otomobiller 45.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla cebinizi yakmıyor!

Koronavirüsün sonrasında her alanda bulunduğu gibi otomobil fiyatlarında da ciddi bir artış ortaya geldi. Sıfır araçlara el sürülmezken bundan sonra ikinci el araçlarda da fiyatlar sıfırından aşağı kalmıyor. İcradan vasıta almadan evvelce E-uyap'dan aracın hangi yeddi emin deposunda olduğunu öğrenmelisiniz. İhaleye gireceğiniz vasıta uzun süreden beri depo 'da yattığı amacıyla esasen bir masrafı mutlaka olacaktır ancak ihaleye girmeden aracı denetim edip eksik parçaları lastiği vs. olup olmadığını denetim etmelisiniz zira sitedeki açıklama evresinde yazandan daha çok eksikler çıkabiliyor.
Model: Opel Vectrai 2004
Fiyat: 54.000
Model: Audi A6, 2004
Fiyat: 150.000