En az 625 ya da 750 TL ödenecek: ING, TEB, İş Bankası, Akbank, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank emekliye ek ödeme müjdesi!

Akbank, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank... Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Fakat bankada dikkatli olun. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor.
BUNLARA DİKKAT EDİN!
● 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, emekli maaşınıza göre belirlenen taban tutarı alırsınız. Promosyonu şartsız artıran bankalar da var. Bunları da seçebilirsiniz.
● Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara ya da faturaları için otomatik ödeme talimatı verenlere ödemeyi yükseltiyor. Bunları da göz önünde tutun.
● Eğer promosyonu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir.
BANKALAR NE VERİYOR?
● AKBANK: Maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.
● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira.
● FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.