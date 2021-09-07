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    • Ekonomi
    • 07.09.2021 12:14
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    • 07.09.2021 12:14
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    En az 625 ya da 750 TL ödenecek: ING, TEB, İş Bankası, Akbank, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank emekliye ek ödeme müjdesi!

    Emekliler, banka promosyonu ile ek gelire kavuştu. 3 senede bir maaşının yatırıldığı bankadan ödeme alma olanağı elde etti.. Emekliler bankalar amacıyla son derece mühim müşteri kategorisini oluşturuyor. Emekli müşteri havuzunu doldurmak isteyen bankalar detaylı kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyorlar. Emekliler de bankalar arasındaki bu rekabeti fırsata dönüştürerek kendileri amacıyla en ideal kampanyaları değerlendirmeye devam ediyorlar. 'Yalnızca 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, emekli maaşınıza göre belirlenen taban tutarı alırsınız. Promosyonu şartsız artıran bankalar da var.

    takvim.com.tr
    En az 625 ya da 750 TL ödenecek! Akbank, Denizbank, Halkbank...

    Akbank, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank... Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Fakat bankada dikkatli olun. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor.

    BUNLARA DİKKAT EDİN!

    ● 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, emekli maaşınıza göre belirlenen taban tutarı alırsınız. Promosyonu şartsız artıran bankalar da var. Bunları da seçebilirsiniz.

    ● Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara ya da faturaları için otomatik ödeme talimatı verenlere ödemeyi yükseltiyor. Bunları da göz önünde tutun.

    ● Eğer promosyonu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir.

    BANKALAR NE VERİYOR?

    ● AKBANK: Maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

    ● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira.

    FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

    ● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

        ● HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

        ING: 675, 850, 1.000 lira. 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilaveten 500 lira.

        İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

        QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.

        ● ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.250, 1.500, 1.750 lira.

        ● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira.

        ● VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

        ● YAPI KREDİ: 1.200, 1.500, 1.750 lira. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor.

        ● ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

        BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2250 LİRAYA YÜKSELDİ

        Emekli müşteriler ise banka promosyon kampanyalarına bakarak kendileri amacıyla en ideal bankayı tercih edebilirler. Müşterilerin banka promosyon ödemesi almaları amacıyla 3 sene süresince emekli maaşını bankaya taşımaları gerekiyor. Bankaların kendi aralarında emekli müşterileri çekebilmek amacıyla hayat sürdürdükleri rekabet neticesinde 2250 liraya kadar yükseldi.

            BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ MÜŞTERİLERE GÖREDEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

            Banka promosyon ödemeleri son senelerde emekli yurttaşların maaşlarına göre farklılık gösteriyor. Maaş miktarı arttıkça bu proses amacıylade ödenen tutar da artmaya devam ediyor. Çoğunlukla 1500 lira maaş alan emeklilere 500 lira promosyon ödemesi yapılıyor. 2500 liraya kadar maaş alanlar amacıyla 625 lira promosyon ödemesi yapılacak. 2500 lira ve üstünde maaş alanlar amacıyla ise 750 lira ödeme yapılacak.

            Bunun yanı sıra banka promosyonlarından yararlanmak amacıyla yeni emeklileri bankaya getiren ve bunun üstünden otomatik ödeme talimatları veren vatandaşlar amacıyla ekstra ödemeler yapılıyor. Ekstra promosyon ödemeleri ile eş güdümlü bankaların vatandaşa verilen ödeme 2250 liraya kadar yükseliyor. Araştırma yaptığınız bankanın emekli promosyon ödemesi dışında fırsatları ve ek ödemeleri olup olmadığını da kesinlikle sormalısınız.

            EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NEDİR?

            Maaş promosyon konusu resmiyete binmeden önce sadece çalışan memurların alabildiği hatta kurumların bankalarla yaptığı anlaşmalar ile çalışanların tamamını alamadığı bir ücretti. Bankaların çalışanların maaşlarının kendi bankalarına yatırılması ve işletilmesi için kurumlarla yaptıkları sözleşmelerdir. Kurumlar çalışanların maaşlarını kişilere ödenecek günden 3 gün önce bankaya yollaması ve bankanın bu parayı işletmesinden elde ettiği paradan çalışanlara dağıttığı bir ücrettir.
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            Haberler Ekonomi En az 625 ya da 750 TL ödenecek: ING, TEB, İş Bankası, Akbank, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank emekliye ek ödeme müjdesi!
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