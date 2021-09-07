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    • Ekonomi
    • 07.09.2021 18:12
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    • 07.09.2021 18:31
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    Bitcoin neden düşüyor son dakika? Bitcoin neden düştü, BTC kaç TL oldu? 7 Eylül kripto paralar ve coinler neden düşüyor?

    Bitcoin neden düşüyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bugün El Salvador'da Bitcoin ilk kez resmi para birimi oldu. Sabah 52.6000 dolara ulaşan Bitcoin, bir anda düşmeye başladı. Öğleden sonra 51.300 dolara kadar düşen BTC, son saatlerde büyük bir düşüşe geçti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Bitcoin neden düştü, BTC kaç TL oldu? Kripto paralar ve coinler neden düşüyor?' Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Bitcoin neden düşüyor son dakika?

    Bitcoin neden düşüyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bugün El Salvador'da Vitcoin ilk kez resmi para birimi oldu. Sabah 52.6000 dolara ulaşan Bitcoin, bir anda düşmeye başladı. Peki, Bitcoin neden düştü, BTC kaç TL oldu? Kripto paralar ve coinler neden düşüyor? İşte tüm detaylar!

    BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?

    Kripto parası piyasasında adeta çöküş yaşanıyor. Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 düşerek 43 bin dolar seviyesine geriledi. Bu gelişmeyle birlikte altcoinlerde de ciddi düşüş görüldü. Bitcoin 18.15 itibarıyla 45 bin 500 seviyelerinde seyrediyor.

    TARİHİ GÜN!

    Bugün Bitcoin ve kripto paralar için tarihi bir gün. Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi sıfatını kazanıyor. Bugün itibarıyla El Salvador'da resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlıyor.

    El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ilk olarak haziran ayında Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıklamıştı. Yasanın kongreden geçmesiyle ülkede ABD Doları'nın yanında Bitcoin'in de kullanılmasının önü açıldı.

    Söz konusu yasa bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor.

    OTURMA İZNİ VERİYOR

    Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolar değerinde ücretsiz bitcoin verileceğini duyurdu.

    Ülkede 3 Bitcoin'lik yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi.

    Bukele, dün yaptığı açıklamada süreç kapsamında yeni 200 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı. Yeni alım ile birlikte ülkenin Bitcoin varlıkları 400 Bitcoin'e yükselmiş oldu.

        GÜVENİ ARTIRABİLİR

        Yaklaşık 6.5 milyonluk nüfusa ve 26 milyar dolarlık ekonomiye sahip El Salvador'un günlük işlem hacmi 50 milyar dolar civarında olan Bitcoin'in fiyatını teknik olarak çok etkilememesi bekleniyor. Ancak kripto paranın resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanması ve bu testin başarılı olması, orta vadede Bitcoin'e güveni artırabilir.

        Bu sebeple El Salvador'un bu adımı Bitcoin ve tüm kripto paralar için önem arz ediyor.

        52.000 DOLARI AŞTI

        Bitcoin bu tarihi günün sabahında 52.600 doları gördü. Öğleden sonra 51.300 dolara geriledi. Yukarıda belirtildiği gibi El Salvador kaynaklı bir talep patlaması yaşanması pek mümkün değil. Ancak Bitcoin'in ilk kez resmi para birimi olması sebebiyle sosyal medyada çeşitli Bitcoin alım kampanyaları düzenleniyor.
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        Haberler Ekonomi Bitcoin neden düşüyor son dakika? Bitcoin neden düştü, BTC kaç TL oldu? 7 Eylül kripto paralar ve coinler neden düşüyor?
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