7 Eylül Salı canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar neden düşüyor, ne zaman yükselecek?

7 Eylül dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar akşam saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın dördüncü gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 7 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
7 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,3420
Dolar satış: 8,3503
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,8858
Euro Satış: 9,9012
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,5056
Pound satış: 11,5222
PİYASALARDA GÜN SONU!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,97 puan azalarak 1.454,74 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 0,63 puan ve yüzde 0,04 kayıpla 1.474,09 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.454,74, en yüksek 1.476,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 1.454,74 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 1,50 ve teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,99 puan ve yüzde 1,58 düşüşle 1.558,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.