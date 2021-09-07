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    • Ekonomi
    • 07.09.2021 19:42
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    • 07.09.2021 19:43
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    7 Eylül Salı canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar neden düşüyor, ne zaman yükselecek?

    7 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Haftanın ikinci gününde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor. Dün dolar/TL, 8,28 seviyelerinde dengelendi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 7 Eylül Salı döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    7 Eylül Salı canlı döviz kurları!

    7 Eylül dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar akşam saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın dördüncü gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 7 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    7 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,3420

    Dolar satış: 8,3503

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,8858

    Euro Satış: 9,9012

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,5056

    Pound satış: 11,5222

    PİYASALARDA GÜN SONU!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,97 puan azalarak 1.454,74 puandan kapandı.

    BIST 100 endeksi, güne 0,63 puan ve yüzde 0,04 kayıpla 1.474,09 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.454,74, en yüksek 1.476,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 1.454,74 puandan tamamladı.

    Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 1,50 ve teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti.

    BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,99 puan ve yüzde 1,58 düşüşle 1.558,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        ALTININ ONSU 1.793,98 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.793,98 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,39 gerileyerek 483 bin 600 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2922 lira, satışta 8,3255 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2709 lira, satışta 8,3040 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1844, sterlin/dolar paritesi 1,3780, dolar/yen paritesi de 110,20 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,64 kayıpla 71,41 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 7 Eylül Salı canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar neden düşüyor, ne zaman yükselecek?
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