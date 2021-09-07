7 Eylül Salı canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar neden düşüyor, ne zaman yükselecek?

PİYASALARDA GÜN SONU!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,97 puan azalarak 1.454,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,63 puan ve yüzde 0,04 kayıpla 1.474,09 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.454,74, en yüksek 1.476,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 1.454,74 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 1,50 ve teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,99 puan ve yüzde 1,58 düşüşle 1.558,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.