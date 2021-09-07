1.000 TL peşinatla TOKİ'den herkes ev sahibi olacak! 180 ay vadeyle 2+1 ve 1+1 konut satışı müjdesi

TOKİ KONUT PROJELERİ

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması

veya il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın

almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun

bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) 3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması

gerekmekte olup, ancak,

Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6500.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki

çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en

fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.)

5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet

başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.