1.000 TL peşinatla TOKİ'den herkes ev sahibi olacak! 180 ay vadeyle 2+1 ve 1+1 konut satışı müjdesi

TOKİ düşük taksitlerle vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu anlamda İzmir Torbalı'da Ayrancılar Mahallesi'nde 2. etap 161 adet konutun satışa sunulduğu açıklandı. 180 ay vadeyle 2+1 ve 1+1 konut satışı yapılıyor. TOKİ kurasında ismi çıkan kişileri 20 yıla kadar olan vadelerle ev sahibi olurlar. Toki'den ev almak isteyenlerin belirlenmiş olan gelir vs. gibi şartları taşımaları gerekir. Bu şartları taşımaları durumunda sisteme katılarak yapılan çekilişlere katılma ve ev sahibi olma hakkı elde ederler.
TOKİ KONUT PROJELERİ
BAŞVURU ŞARTLARI:
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
veya il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın
almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun
bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) 3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması
gerekmekte olup, ancak,
Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6500.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki
çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en
fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.)
5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet
başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.
2) BAŞVURU İŞLEMLERİ, GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU BEDELİ İADESİ:
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Ayrıca,
2. Başvuru Formu,
Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
3. Başvuru işlemleri sırasında alıcı adaylarından başvuru sırasında başvuru bedeli alınacaktır.
Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi:
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 16 Eylül 2021 tarihinden itibaren,
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini
24 Eylül 2021 tarihinden itibaren,
Yedek hak sahipleri 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren TC. Ziraat Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri
alabilecektir.
Başvuru Formu ile yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz
edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.