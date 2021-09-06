O tarihe dikkat! Araba fiyatları düşer mi? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

Araba fiyatları düşer mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıfır vasıta sayısı, 2021 senesi itibarıyla arttı. Döviz kurlarındaki düşüşle eş güdümlü ikinci el vasıta fiyatları da düşmeye başladı. Galerici Onur yıldız, ''2. el vasıta fiyatları düşecek mi?'' sorusunu yanıtladı. Salgınla eş güdümlü gerileyen sektörün, salgında olay sayılarının azalmasıyla tekrar ideal civarlara gelebileceğini ifade eden Yıldız, 2. el vasıta fiyatlarında az da olsa bir düşüş beklendiğini kaydetti. Peki Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Satışlar üzerinde pandeminin etkisini anımsatan Yıldız, içinde bulunduğumuz dönemin şartları nedeniyle birçok belirsizliğin söz konusu olduğunu kaydederek, bu belirsizlikteki en büyük sorunun ise koronavirüs salgını olduğunu aktardı.
İkinci el araç fiyatlarının salgının azalmasıyla birlikte tekrardan uygun seviyelere gelebileceğini söyleyen Yıldız, bu yılın sonuna doğru 2022 model yeni otomobillerin de piyasaya sürülmesiyle beraber 2. el araç fiyatlarında kademeli düşüşler yaşanabileceğini iddia etti.
İkinci el araç piyasasında bazı durumların da kalıcı olabileceğinin altını çizen Yıldız, salgının etlisinin azalması hâlinde dahi çok büyük fiyat değişikliği beklenmediğini, fakat yüzde 3-4 bandında hareketlerin yaşanabileceğini belirtti.
Gerileyen kur seviyelerinde markaların, düşen maliyetlerini yeni araç satışlarında fiyat indirimi ya da kredi kampanyası gibi faydalarla müşterilerine sunduğunu anımsatan Yıldız, bu durumun ikinci el otomobil fiyatlarını özellikle model yaşı genç araçlarda doğduran etkilediğini ifade etti.
OTOMOBİL FİYATLARI 1,5 YIL SONRA İLK DEFA GERİLEDİ
TÜİK, otomobil fiyatlarının son 1,5 yılda ilk defa düştüğünü açıkladı. Açıklanan verilere göre; benzinli araçlarda yüzde 3,4, dizel araçlarda ise yüzde 1,72 oranında fiyat düşüşü yaşandı. Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçirmeye devam ederken, birçok marka üretimi durdurmak zorunda kaldı sıfır araçlar için bekleme süreleri uzadı.
Öte yandan; küresel çip krizi, dolar kurunun etkisi ve vergi oranının yüksek olması ülkemizde satılan otomobil fiyatlarının özellikle son 2 yılda fırlamasına neden oldu.