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    • Ekonomi
    • 06.09.2021 15:31
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    • 06.09.2021 15:31
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    O tarihe dikkat! Araba fiyatları düşer mi? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

    Araba fiyatları düşer mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle durma noktasına gelen otomotiv sektörü ile alakalı değerlendirmelerde tespit edilen galerici Yıldız, dünyada ve Türkiye’de otomotiv üretimlerinin salgın nedeniyle ciddi vuruş yediğini vurgulayarak, sıfır vasıta üretiminin yavaşlaması nedeniyle ikinci el vasıta pazarında fiyatların yükseldiğini belirtti. Fakat TÜİK, otomobil fiyatlarının son 1,5 yılda ilk defa düştüğünü açıkladı. Açıklanan verilere göre; benzinli araçlarda yüzde 3,4, dizel araçlarda ise yüzde 1,72 oranında fiyat düşüşü yaşandı. Peki Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

    takvim.com.tr
    O tarihe dikkat! Araba fiyatları düşer mi? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

    Araba fiyatları düşer mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıfır vasıta sayısı, 2021 senesi itibarıyla arttı. Döviz kurlarındaki düşüşle eş güdümlü ikinci el vasıta fiyatları da düşmeye başladı. Galerici Onur yıldız, ''2. el vasıta fiyatları düşecek mi?'' sorusunu yanıtladı. Salgınla eş güdümlü gerileyen sektörün, salgında olay sayılarının azalmasıyla tekrar ideal civarlara gelebileceğini ifade eden Yıldız, 2. el vasıta fiyatlarında az da olsa bir düşüş beklendiğini kaydetti. Peki Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

    İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

    Satışlar üzerinde pandeminin etkisini anımsatan Yıldız, içinde bulunduğumuz dönemin şartları nedeniyle birçok belirsizliğin söz konusu olduğunu kaydederek, bu belirsizlikteki en büyük sorunun ise koronavirüs salgını olduğunu aktardı.

    İkinci el araç fiyatlarının salgının azalmasıyla birlikte tekrardan uygun seviyelere gelebileceğini söyleyen Yıldız, bu yılın sonuna doğru 2022 model yeni otomobillerin de piyasaya sürülmesiyle beraber 2. el araç fiyatlarında kademeli düşüşler yaşanabileceğini iddia etti.

    İkinci el araç piyasasında bazı durumların da kalıcı olabileceğinin altını çizen Yıldız, salgının etlisinin azalması hâlinde dahi çok büyük fiyat değişikliği beklenmediğini, fakat yüzde 3-4 bandında hareketlerin yaşanabileceğini belirtti.

    Gerileyen kur seviyelerinde markaların, düşen maliyetlerini yeni araç satışlarında fiyat indirimi ya da kredi kampanyası gibi faydalarla müşterilerine sunduğunu anımsatan Yıldız, bu durumun ikinci el otomobil fiyatlarını özellikle model yaşı genç araçlarda doğduran etkilediğini ifade etti.

    OTOMOBİL FİYATLARI 1,5 YIL SONRA İLK DEFA GERİLEDİ

    TÜİK, otomobil fiyatlarının son 1,5 yılda ilk defa düştüğünü açıkladı. Açıklanan verilere göre; benzinli araçlarda yüzde 3,4, dizel araçlarda ise yüzde 1,72 oranında fiyat düşüşü yaşandı. Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçirmeye devam ederken, birçok marka üretimi durdurmak zorunda kaldı sıfır araçlar için bekleme süreleri uzadı.

    Öte yandan; küresel çip krizi, dolar kurunun etkisi ve vergi oranının yüksek olması ülkemizde satılan otomobil fiyatlarının özellikle son 2 yılda fırlamasına neden oldu.

        1.5 YILDIR İLK DEFA FİYATLAR DÜŞTÜ

        TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizdeki otomobil fiyatları son 1 buçuk yıldır ilk defa ağustos ayında geriledi. Kuşkusuz bu düşüşte en büyük pay, geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesine ait.

        ÖTV matrahlarının yüzdelik dilimlerinin değişmesi, birçok sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin TL'ye varan indirimler yapılmasını sağlamıştı.

        SATIŞLARA YANSIMADI

        ÖTV değişikliği sonrası sıfır araçlarda fiyat düşüşü yaşanması, ağustos ayı satışlarını pek de etkilemedi.

        Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu. Ağustosta otomobil pazarı yüzde 0,9 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,2 azaldı.

        Fiyatlar düşmesine rağmen pazar hareketliliğinin olmamasının esas nedeni ise müşterilerin fiyatları hala yüksek buluyor olması.


        HANGİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR DÜŞECEK?

        Toyota Corolla

        Sakarya'da üretilen Toyota Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT'in fiyatının 356 bin 400 TL'den 297 bin TL'ye inmesi bekleniyor.

        Volkswagen Golf

        Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatının 289 bin 200 TL'den 240 bin TL'ye inmesi bekleniyor.

        Peugeot 2008 Allure Road

        Peugeot 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatının 289 bin TL'den 240 bin TL'ye inmesi bekleniyor.



        Toyota Corolla

        Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatının 317 bin 350 TL'den 264 bin 500 TL'ye gerilemesi bekleniyor

        Renault Megane Joy

        Renault Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatının 301 bin 900 TL'den 251 bin 500 TL'ye düşmesi bekleniyor.

        Fiat Egea

        Fiat Egea 1.4 Fire Çıplak fiyatı: 90.339 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira Yeni KDV: 23 bin 578 lira

        Renault Megane Joy

        Renault Megane Joy 1.3 TCe Çıplak fiyatı: 109.228 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira Yeni KDV: 29 bin lira

        Dacia Duster

        Dacia Duster 1.5 dizel Çıplak fiyatı: 142.655 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira Yeni KDV: 38 bin 516 lira



            Honda Civic

            Honda Civic 1.6 Elegance Çıplak fiyatı: 147.175 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira Yeni KDV: 39 bin 737 lira

            Hyundai i10

            Hyundai i10 Çıplak fiyatı: 91.723 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira Yeni KDV: 23 bin 939 lira

            Hyundai Elantra Çıplak fiyatı: 108.947 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira Yeni KDV: 29 bin 415 lira

            KIA Sportage

            KIA Sportage Çıplak fiyatı: 137.900 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira Yeni KDV: 37 bin 233 lira

            Nissan Juke

            Nissan Juke Çıplak fiyatı: 137.382 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira Yeni KDV: 37 bin 93 lira

            Opel Astra HB

            Opel Astra HB Çıplak fiyatı: 136.299 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira Yeni KDV: 36 bin 800 lira

            Seat Leon

            Seat Leon Çıplak fiyatı: 131.000 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 281.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 231.870 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 65 bin 500 lira Yeni KDV: 35 bin 370 lira

            Volkswagen Golf

            Volkswagen Golf Çıplak fiyatı: 136.158 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira Yeni KDV: 36 bin 762 lira
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            Haberler Ekonomi O tarihe dikkat! Araba fiyatları düşer mi? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?
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