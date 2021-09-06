Faizsiz 2021 Eylül ayı 86.000 TL hibe! Devlet destekli ev kredisi şartları! Aylık 250 ila 2500 TL arasında değişen...

İlk Defa Ev Alacaklara Devlet Destekli Kredi Ödemesi Ne Kadardır?

Devlet desteğinden yararlanmak isteyen bireylerin konut hesabından yararlanabilmesi amacıyla açılan hesap amacıylade derli toplu bir birikim gerçekleşiyor olması gerekir. Her bütçeye ideal tasarruf imkanı tanıyan konut hesabı, değişen miktarlarda birikim yapabilmeyi sağlamaktadır. Hem aylık hem de üç aylık birikim imkanı tanıyan konut hesabı aylık miktarlarda hesaplanmaktadır.

Bu bağlamda devlet destekli ev kredisi ödemesi miktarı aylık 250 ila 2500 TL arasında değişen tasarruf birikimleriyle sağlanmaktadır. Dolayısıyla üç aylık ödeme yapacak olan şahıslar, 750 ila 7500 TL arasında değişen miktarlarda ödeme yapacaktır.