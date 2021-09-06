Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.09.2021 13:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2021 13:57
    ABONE OL

    Faizsiz 2021 Eylül ayı 86.000 TL hibe! Devlet destekli ev kredisi şartları! Aylık 250 ila 2500 TL arasında değişen...

    Binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu anlamda 86.000 TL hibe müjdesi vatandaşları mest etti. Devlet destekli ev kredisi, hiç evi olmayana devlet doğrultusundan sağlanan bir destektir. Daha evvelce ev almamış ya da ev kredisi kullanmamış vatandaşlara verdiği bu destek hibe olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla devlet destekli ev kredisi geri ödenmesi olmayan bir kredi destek türüdür. Genellikle evlenen çiftler, ev kredileri içeriğine son derece ilgi duymaktadır. Bu bağlamda bu destek türünden yeni evlenen ya da evlenecek olan çiftlerin de yararlanabilmesi sağlanmıştır.

    takvim.com.tr
    86.000 TL hibe! Devlet destekli ev kredisi şartları! Faizsiz 2021 Eylül ayı...

    Devlet destekli olarak yayılan hibeler dilenilen her şey amacıyla kullanılamamaktadır. Bu amaçla doğru bir şekilde kullanılması ve amacına ideal sonuca varabilmesi amacıyla bazı şartlar belirlenmektedir. Dolayısıyla devletin izin verdiği konutlar alınırken şahıslar söz hususu hibeden yararlanılabilmektedir. Yararlanamayan konut türlerinden en bilineni dönem mülk tipi olan yapılardır. Bu bağlamda devlet destekli ev kredisi ödemesi miktarı aylık 250 ila 2500 TL arasında değişen tasarruf birikimleriyle sağlanmaktadır. Dolayısıyla üç aylık ödeme yapacak olan şahıslar, 750 ila 7500 TL arasında değişen miktarlarda ödeme yapacaktır.

    İlk Defa Ev Alacaklara Devlet Destekli Kredi Nedir?

    Ev alabilmek isteyenlerin esas bozukluğu ev kredi faizlerinin her geride bıraktığımız gün yükselerek devam etmesidir. Bu amaçla esas gereksinimlerdan biri olan barınma, devamlı ertelenen gereksinimler arasında yer alabilmektadır.

    Bu alanda bozukluğu fark eden devlet, faizsiz ev kredisi desteği sağlayarak ev alabilmek isteyenlere destek olmayı amaçlamaktadır. Vatandaşları hem ev almaya hem de birikim yapmaya yönlendiren ev alma uygulaması, 86 bine kadar veren hibelerle desteklenmektedir.

    İlk Defa Ev Alacaklara Devlet Destekli Kredi Ödemesi Ne Kadardır?

    Devlet desteğinden yararlanmak isteyen bireylerin konut hesabından yararlanabilmesi amacıyla açılan hesap amacıylade derli toplu bir birikim gerçekleşiyor olması gerekir. Her bütçeye ideal tasarruf imkanı tanıyan konut hesabı, değişen miktarlarda birikim yapabilmeyi sağlamaktadır. Hem aylık hem de üç aylık birikim imkanı tanıyan konut hesabı aylık miktarlarda hesaplanmaktadır.

    Bu bağlamda devlet destekli ev kredisi ödemesi miktarı aylık 250 ila 2500 TL arasında değişen tasarruf birikimleriyle sağlanmaktadır. Dolayısıyla üç aylık ödeme yapacak olan şahıslar, 750 ila 7500 TL arasında değişen miktarlarda ödeme yapacaktır.


        İlk Defa Ev Alacaklara Devlet Destekli Kredi Şartları Nelerdir?

        Devlet destekli kredilerden yararlanabilmek amacıyla bireylerin taşıması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları gerçekleştiren şahıslar, ideal olan bankalarda konut hesabı açma hakkına sahiptir. Bu şahıslar açtıkları hesapta birikim yaparak, bu birikimin sonucunda devletten geri ödemesiz hibeler alabilecektir.

        Genel olarak tespit edilen devlet destekli ev kredisi alma şartları şu şekildedir:

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Hesabı açacak bireyin kendi üstüne konut bulunmuyor olması (bu konut parçalı tapu şeklindeyse mesele olmamaktadır),

        Konutu almadan önceki en az 3 sene süresince hesapta birikim yapmış olmak,

        Konut alındıktan ileri 6 ay amacıyla istenilen evraklarla eş güdümlü konut hesabının varolduğu bankaya hibe amacıyla müracaat yapmak.

        Devlet Destekli Ev Kredisi Nasıl Alınır?

        Ev alma kredisinden yararlanabilmek için uygulamanın temel şartı olan birikim yapmayı kabul etmek gerekmektedir. Yani bu uygulamada ev almak isteyen kişiler, devletin belirlediği bankalarda bir konut hesabı açmalı ve bu hesapta birikim yapmalıdır.

        Belli ay vadesinde açılabilen konut hesaplarını kullanan kişiler, vade süresine göre devlet hibesi almaya hak kazanılır. Böylelikle devlet destekli ev kredisi alma için açılacak olan hesapta hem birikim yapma hem bankadan kredi almak kolay hale gelmektedir.

        Aylık vade oranlarına göre devlet desteği şu şekilde öngörülmektedir:

        Devlet destekli 36-47 ay arasında konut hesabı açan ve ev almak isteyen kişiler: Bu vade aralığında birikim yapan kişilerin devletten alabileceği katkı tutarı azami olarak %15'tir. Bu tutar minimum birikimle hesaplandığında devletin hibe tutarı 24 bin 741 TL olacaktır.

        Devlet destekli 48-59 ay arasında konut hesabı açan ve ev almak isteyen kişiler: Bu vade aralığında birikim yapan kişilerin devletten alabileceği katkı tutarı azami olarak %18'tir. Bu tutar minimum birikimle hesaplandığında devletin hibe tutarı 26 bin 645 TL olacaktır.

        Devlet destekli 60 ay veya üzeri arasında konut hesabı açan ve ev almak isteyen kişiler: Bu vade kapsamında birikim yapan kişilerin devletten alabileceği katkı tutarı azami olarak %20'dir. Vade süresi ne olursa olsun devletin katkı sağlayacağı hibe tutarı tasarruf edilen miktarın %20'sini geçememektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP ve yandaşlarının bu haftaki yalanları
        Haberler Ekonomi Faizsiz 2021 Eylül ayı 86.000 TL hibe! Devlet destekli ev kredisi şartları! Aylık 250 ila 2500 TL arasında değişen...
            SON DAKİKA