Çeltik fiyatları ne kadar oldu? TMO Baldo, Osmancık fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? Çeltik hasadı alım fiyatları 2021!

Çeltik fiyatları ne kadar oldu? TMO Baldo, Osmancık fiyatı kaç TL, ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Çeltik hasadı için TMO'nun alım fiyatını belirledik. Ton başına Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 400 lira Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır.