Çeltik fiyatları ne kadar oldu? TMO Baldo, Osmancık fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? Çeltik hasadı alım fiyatları 2021!

Milyonlarca kişi 6 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. 16:20'de başlayan toplantının ana gündeminde koronavirüs önlemleri eşliğinde açılan yüz yüze eğitim, yeni yasaklar vardı. Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Erdoğan Kabine toplantısında çeltik fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Çeltik hasadı için alım fiyatları ne kadar oldu? Baldo, osmancık fiyatları ne kadar? İşte detaylar!
Çeltik fiyatları ne kadar oldu? TMO Baldo, Osmancık fiyatı kaç TL, ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Çeltik hasadı için TMO'nun alım fiyatını belirledik. Ton başına Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 400 lira Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır.
PİRİNCİN İŞLENMESİ VE YAN ÜRÜNLERİ
• Kırık taneler: Bir tam tanenin dörtte üçünden küçük olan pirinç taneleri. Pirinç unu yapımında ve evcil hayvan mamalarında kullanılır.
• Pirinç kabuğu: Pirinç tanesini içine alan dış kaplama veya kabuk tabakası. Kabuk yenmez
.• Pirinç kepeği: Pirincin üst tabakası. Tahıllarda, karışımlarda ve vitamin konsantrelerinde bir bileşendir ve pirinç kepeğinin gıda kalitesinde olmayan cinsleri hayvan yemlerinde kullanılır.
• Pirinç kepeği yağı: Pirinç kepeğinden çıkartılan yüksek kaliteli bir yemeklik yağdır.
• Pirinç unu: Öğütülmüş kabuksuz veya esmer pirinçtir. Alerjenik değildir ve bu da onu, glütene ve buğday unu ürünlerine karşı alerjisi bulunanlar için bir buğday alternatifi olarak çok değerli hâle getirir. Pirinç hamuru, cips ve başka aperatif yiyecekler ve kahvaltı amaçlı tahıl ürünleri üretilmek üzere tabaka hâline getirilebilir.