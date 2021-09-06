Bundan iyisi can sağlığı! Gelir belgesiz 10.000 TL veriliyor! İşte o bankalar ve kredi kampanyaları…

Gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

Bankalardan gelir belgesi olmadan kredi çekebilmek amacıyla ilk evvelce kredi notunuzun yeterli olması gerekir. Kredi notu 1500 ve üstünde olan bireylerin bankalardan, gelir belgesi göstermek mecburiyetinde kalmadan kredi alması mümkündür. Kredi notu ise daha evvelce almış olduğunuz kredilerin ve kredi kartının borçlarının derli toplu ödenmesi ile düzelir. Hem de bir bankada otomatik ödeme talimatlarınız varsa ve bunları her ay derli toplu olarak ödüyorsanız da kredi notunuz yüksek olacaktır. Bu sayede bankalardan gelir belgesiz kredi alma ihtimaliniz artar.