Beşiktaş Token ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı? BJK Token fiyatı kaç lira? Beşiktaş Token nasıl alınır?

BJK TOKEN FİYATI KAÇ LİRA? BEŞİKTAŞ TOKEN NASIL ALINIR?

Beşiktaş JK fan token adına şu ana kadar en önemli gelişme Bitci sponsorluk anlaşması olarak kayıtlarda yer aldı. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş, fan token konusunu şu an için masada tutabilir.

BİTCİ NEDİR?

Çağdaş Holding'in CEO'su olan Burak Çağdaş Çağlar tarafından kurulan Bitci.com, kripto paraların ticaretinin yapıldığı bir Türk Kripto Para alım satım platformudur.

Yerli bir girişim olarak kullanıcıya sunulan Bitçi ayrıca ilk ve tek Türk kendi blockchain sistemi olan ve bu sistemin ana parası $BITCI olan bir kripto paraya sahiptir.

Firmanın merkezi Muğla Bodrum olarak görülüyor ve Bitçi'nin internet sitesinde de firmaya ait tüm veriler şeffaflıkla paylaşılmış. Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile anlaşmaları olan Bitçi Teknoloji'ye bu bankalardan para göndermek istenildiği zaman 7/24 otomatik olarak Bitci bakiyesine tutar gönderilebiliyor. Diğer bankalardan yaplan EFT işlemleri ise mesai saatleri içerisinde hesaba aktarılıyor.