Barut fıçısı yanında halt etmiş! Faiz oranları patladı! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 25.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

Vadeli Hesap Nedir?

Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Tüm bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların yanında vadeli seçenek ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.

Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir zaman içerisinde, bankaların sunduğu faiz oranları doğrultusunda yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade için bankanızla birlikte belirlediğiniz süre ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar.