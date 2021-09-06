Barut fıçısı yanında halt etmiş! Faiz oranları patladı! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 25.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?

Türkiye ekonomisinde yaşanan son ilerlemelerin ardından nakit parası olan kişiler varlıklarını muhafaza etme mevzusunda seçenekler aramaya devam ediyor.Türkiye'de vatansdaşların Türk lirasında kalmaları devlet tarafından da teşvik edilen bir sistem. Dolarizasyonu önlemek amacıyla Türk lirası türünden banka mevduatlarına muhtelif imkanlar tanınmaktadır. Bu biçimde bankalarda TL mevduatlarının çoğalması hedeflenmektedir. Bankaların Türk lirası türünden mevduat faizleri de büyük bir merak mevzusu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda bankalar arasında yaşanan rekabet giderek arttırmaya devam eder iken bu yüksek rekabet faiz civarlarına da yansıdı.
32 günlük vadeli mevduat faizi ile 25.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?
32 günlük vadeli mevduat faizi ile 25.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?